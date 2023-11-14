الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تعيين محمد عبد الدايم مساعدًا لوزيرة الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية

محمد عبد الدايم
محمد عبد الدايم

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتعيين محمد عبد الدايم محمد السيد، مساعدًا لوزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية، لمدة عام، يختص بمتابعة المشروعات التنموية والاستثمارية بالوزارة.

وبدأ محمد عبد الدايم، العمل في وزارة الثقافة عام 1999، وحصل علي جائزة الدولة للإبداع الفني عام 2003، وبمقتضاها حصل على منحة التفرغ لدراسة الإدارة الثقافية بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، لمدة عام ونصف.

 كما أسس مركز وكالة الغوري للفنون، وعمل كمدير له بين 2005 حتى 2013، كما عمل مديرًا لإدارة التدريب بين 2018إلى 2019 أشرف على تأسيس مبادرة "كريتيف سيركلز" كحاضنة لرواد الأعمال الإبداعيين، كما عمل في وزارة الشباب والرياضة مديرًا تنفيذيًا للمنصة الوطنية للشباب "كياني"، وخبيرًا بوحدة السياسات منذ عام 2021.

 

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة محمد عبد الدايم وزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية الثقافة جائزة الدولة للإبداع الفني ملتقى الأقصر لفن التصوير فن التصوير

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