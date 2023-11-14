الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء محمد زكي الألفي: فتح جبهة جديدة للاحتلال في لبنان استنزاف لقدراته وإمكانياته

اللواء الدكتور محمد
اللواء الدكتور محمد زكي

قال اللواء الدكتور محمد زكي الألفي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن ما يحدث في جنوب لبنان ردع تنفذه دولة الاحتلال لمنع تطور الاشتباكات كي يتفرغ إلى غزة تماما من أجل تحقيق أهدافه الذي لم يحققه حتى الآن وفشل فيه فشلا ذريعا.

وأضاف "الألفي" عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن فتح جبهة جديدة لإسرائيل استنزاف آخر لقدرات وإمكانيات الجانب الإسرائيلي في هذا الاتجاه، وهذا الأمر لن يكون مناسبا للحلفاء مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

الحسابات الداخلية في لبنان تستبعد الدخول في مواجهات مع إسرائيل

ولفت مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إلى أن الحسابات الداخلية في لبنان تستبعد الدخول في مواجهات مع إسرائيل، ولكن الجانب الإسرائيلي سيستخدم القوات الجوية من أجل تحطيم البنية التحتية والفوقية في العاصمة بيروت، وسيكون عمله الرئيسي في اتجاه الجنوب، حيث يوجد حزب الله الذي يمتلك من الأسلحة التي يمكنها التأثير في الجانب الإسرائيلي تأثيرا موجعا، وهو ما سيدفع إسرائيل إلى التفكير جيدا قبل تنفيذ أي عملية.

جنوب لبنان دولة الاحتلال منع تطور الاشتباكات اللواء محمد زكى الألفى ردع ردع تنفذه دولة الاحتلال

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