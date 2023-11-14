مؤتمر جماهيرى للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة فى بورسعيد الجمعة

أعلن النائب الوفدي عيد هيكل، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، عن تنظيم مؤتمر جماهيري لدعم مرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد.

وقال هيكل، إن المؤتمر يعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء الجمعة المقبل بقاعة الثقافة الكبرى ببورسعيد بجوار مبنى المحافظة.

اللجنة العامة لحزب الوفد فى بورسعيد

وأضاف هيكل، أن المؤتمر تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد وبإشراف عضو الهيئة العليا رئيس اللجنة العامة للوفد ببورسعيد المستشار صفوت عبدالحميد، وعضو الهيئة العليا ابن بورسعيد المهندس حمدي قوطة.

وأكد أن مؤتمر بورسعيد واحد من المؤتمرات الرئيسية التي تنظمها حملة رئيس الوفد، ويضم كل مدن القناة والشرقية ودمياط وبحضور نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان بهذه المحافظات، ومساعدو وقيادات الحزب، ويعقد المؤتمر تحت شعار "الوطن أولا وأخيرا".