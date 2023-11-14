مع يسري الفخراني.. "باب رزق" يدعم مواهب أصحاب الهمم

انطلقت أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "باب رزق"، الجمعة، تحديدًا منتصف شهر سبتمبر الماضي، ويعرض الكثير من النماذج الإيجابية لأصحاب الحرف اليدوية، ويقدمه الكاتب الصحفي يسري الفخراني داخل أماكن متفرقة في مصر، خاصة بعد نجاح المواسم الجديدة التي حققها البرنامج.

سجل برنامج "باب رزق" الذي يقدمه الإعلامي يسري الفخراني على قناة dmc، عدد من الحلقات مع مبدعين في الحرف اليدوية من أصحاب الهمم من الأطفال والشباب.

واستطاع أصحاب الهمم من الأطفال والشباب تقديم منتجات مصرية جيدة بإمكانات قليلة واستطاعوا عمل براندات جديدة، سلط البرنامج الضوء عليها وعلى نجاحات هؤلاء المبدعين.

"باب رزق" الذي يذاع كل يوم جمعة، قرر دعم كل المواهب من أصحاب الهمم بتسويق منتجاتهم وتوفير مساحات عرض لهم في معارض تراثنا خلال الدورات القادمة بالتعاون مع وزارة الصناعة وعرض منتجاتهم في البرنامج.

وكانت قناة dmc قد طرحت البرومو التشويقي الرسمي لبرنامج باب رزق عبر مواقع التواصل الاجتماعي على موقع "فيسبوك"، معلنة عن بدء الموسم الجديد من "باب رزق" مع يسري الفخراني الذي بدأ أمس في الـ 15 من الشهر الجاري شهر سبتمبر، ودعت المشاهدين لمتابعة البرنامج.

وبعد عرض الحلقة الجديدة من الموسم الجديد، كتب يسري الفخراني، مقدم البرنامج، والكاتب الصحفي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “إن شاء الله بداية رحلة جديدة بسيطة مع حكايات الناس ورا كل باب رزق، شكرا لكل الناس الحلوة اللي كانوا معانا في الرحلة”.

مواعيد عرض برنامج "باب رزق" ليسري الفخراني

يُجدر الإشارة إلى أن برنامج باب رزق، للكاتب الصحفي يسري الفخراني يعرض عبر شاشة قنوات dmc في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في مواسمه الماضية.