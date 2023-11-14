الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مع يسري الفخراني.. "باب رزق" يدعم مواهب أصحاب الهمم

الكاتب يسري الفخراني
الكاتب يسري الفخراني

انطلقت أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "باب رزق"، الجمعة، تحديدًا منتصف شهر سبتمبر الماضي، ويعرض الكثير من النماذج الإيجابية لأصحاب الحرف اليدوية، ويقدمه الكاتب الصحفي يسري الفخراني داخل أماكن متفرقة في مصر، خاصة بعد نجاح المواسم الجديدة التي حققها البرنامج.

سجل برنامج "باب رزق" الذي يقدمه الإعلامي يسري الفخراني على قناة dmc، عدد من الحلقات مع مبدعين في الحرف اليدوية من أصحاب الهمم من الأطفال والشباب.

واستطاع أصحاب الهمم من الأطفال والشباب تقديم منتجات مصرية جيدة بإمكانات قليلة واستطاعوا عمل براندات جديدة، سلط البرنامج الضوء عليها وعلى نجاحات هؤلاء المبدعين.

"باب رزق" الذي يذاع كل يوم جمعة، قرر دعم كل المواهب من أصحاب الهمم بتسويق منتجاتهم وتوفير مساحات عرض لهم في معارض تراثنا خلال الدورات القادمة بالتعاون مع وزارة الصناعة وعرض منتجاتهم في البرنامج.

وكانت قناة dmc قد طرحت البرومو التشويقي الرسمي لبرنامج باب رزق عبر مواقع التواصل الاجتماعي على موقع "فيسبوك"، معلنة عن بدء الموسم الجديد من "باب رزق" مع يسري الفخراني الذي بدأ أمس في الـ 15 من الشهر الجاري شهر سبتمبر، ودعت المشاهدين لمتابعة البرنامج.

وبعد عرض الحلقة الجديدة من الموسم الجديد، كتب يسري الفخراني، مقدم البرنامج، والكاتب الصحفي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “إن شاء الله بداية رحلة جديدة بسيطة مع حكايات الناس ورا كل باب رزق، شكرا لكل الناس الحلوة اللي كانوا معانا في الرحلة”.

مواعيد عرض برنامج "باب رزق" ليسري الفخراني

يُجدر الإشارة إلى أن برنامج باب رزق، للكاتب الصحفي يسري الفخراني يعرض عبر شاشة قنوات dmc في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في مواسمه الماضية.

مواعيد عرض برنامج باب رزق ليسري الفخراني برنامج باب رزق عرض برنامج باب رزق مواعيد عرض برنامج باب رزق برنامج باب رزق ا قناة dmc صحاب الهمم من الأطفال والشباب مبدعين في الحرف اليدوية من أصحاب الهمم من الأطفال والشباب

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع كولر أسباب تراجع النتائج فى جلسة عاصفة

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

الصفقة التبادلية تحسم انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلي

ضبط المتهمين بالنصب على مالك سوبر ماركت بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يرفض إعادة احتلال غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم