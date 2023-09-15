اليوم.. انطلاق برنامج "باب رزق" ليسرى الفخرانى (فيديو)

تنطلق اليوم أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "باب رزق" للكاتب الصحفي يسرى الفخراني على شاشة dmc في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في مواسمه الماضية.

عرض النماذج الإيجابية من أصحاب الحرف اليدوية



يعرض "باب رزق" النماذج الإيجابية من أصحاب الحرف اليدوية، ويعرض يسرى الفخراني خلاله حِرفًا قديمة منسية داخل أماكن متفرقة بمصر، حيث يعرض جمال وسحر مصر القديمة.

وكانت قناة dmc قد طرحت البرومو التشويقي الرسمي للبرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة عن بدء الموسم الجديد من "باب رزق" مع يسرى الفخراني اعتبارًا من 15 سبتمبر، ودعت المشاهدين لمتابعة البرنامج.