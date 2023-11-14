الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السبت المقبل.. بدء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعة المصرية اليابانية

الجامعة المصرية اليابانية
الجامعة المصرية اليابانية

أعلن الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية  للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية، عن بدء امتحانات الميدتيرم بالجامعة يوم السبت المقبل 18 نوفمبر، وتستمر حتى الخميس 23 نوفمبر، مشيرًا إلى أنه تمّ إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة كما تم تجهيز قاعات الامتحانات.

الكليات التي ستجري فيها الامتحانات

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن امتحانات الميدتيرم ستجرى بكليات: هندسة التصميم الإبداعي،  وهندسة مصادر الطاقة والكيمياء والبيئة والبتروكيماويات، وهندسة الاتصالات، والإلكترونيات، والحاسبات وإدارة الأعمال والانسانيات، وبرامج الصيدلة، والفنون والتصميم والعمارة.

وأشار إلى أن اسئلة امتحان الميدتيرم تعتمد على الفهم وعدم الحفظ وتقيس مستوى تحصيل الطلاب حيث تطبق الجامعة النموذج الياباني في التعليم.

سلسلة من الأنشطة التعليمية بالتعاون مع جامعة صوفيا باليابان 


 وكانت قد أعلنت الجامعة المصرية اليابانية عن تنظيم خلال الشهر الجاري سلسلة من الأنشطة التعليمية بالتعاون مع جامعة صوفيا باليابان وبالتنسيق مع وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا"، فى إطار  تعزيز التعاون العلمى المشترك بين الجامعة المصرية اليابانية وكبرى الجامعات فى اليابان.

وأوضح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أنه سيناقش  عدد من الطلاب فى الجامعة اليابانية طلاب بجامعة صوفيا فى اليابان فى موضوعات دراسية متنوعة فى المقررات الدراسية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بطريقة التعلم عبر حلقات النقاش.

أضاف رئيس الجامعة ان الجامعة تنظم أيضا دورات للطلاب اختيارية لتعلم اللغة اليابانية يتيح لهم الفرصة  للتعرف على الثقافة اليابانية وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل على المستوى الدولي أيضا إلى جانب سوق العمل المحلية والإقليمية 
وصرح الدكتور عادل السن مدير مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة اليابانية، أن سلسلة الانشطة التعليمية تبدأ من الأربعاء 15 نوفمبر  الجارى وتستمر حتى يوم الأربعاء 20 ديسمبر  القادم.

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