الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

روسيا تغرم جوجل 164 ألف دولار لفشلها في تخزين البيانات

جوجل 
جوجل 

غرمت محكمة في موسكو شركة جوجل نحو 15 مليون روبل “164 ألف دولار” يوم الثلاثاء لرفضها المتكرر تخزين بيانات المستخدمين الروس على خوادم داخل روسيا.

روسيا تغرم جوجل 164 ألف دولار

اشتبكت روسيا مرارًا وتكرارًا مع شركات التكنولوجيا الأجنبية بشأن المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي في نزاع محتدم اشتد بعد أن أرسلت موسكو قواتها المسلحة إلى أوكرانيا في فبراير 2022.

وتتعرض الشركة التابعة لشركة جوجل في روسيا لضغوط في روسيا لفشلها في حذف المحتوى الذي تعتبره موسكو غير قانوني وتقييد الوصول إلى بعض وسائل الإعلام الروسية على موقع يوتيوب.

وأعلنت الوحدة الروسية لعملاق التكنولوجيا إفلاسها في صيف 2022 بعد أن استولت السلطات على حسابها المصرفي، مما جعل من المستحيل دفع رواتب الموظفين والبائعين.

في الذكرى 25 لإنشاء Google.. اعرف أكثر عن محرك البحث جوجل

 

ضغوط روسية على شركات التكنولوجيا الأجنبية

في حين حظر الكرملين بعض المنصات بما في ذلك تويتر وفيسبوك، فإنه لم يمنع الوصول إلى خدمات جوجل، واستمر محرك البحث ومنصة يوتيوب، وكلاهما مجاني، في العمل ولم تستجب جوجل على الفور لطلبات التعليق عبر البريد الإلكتروني "1 دولار = 91.4250 روبل".

وتجري شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت؛ محادثات لاستثمار مئات الملايين من الدولارات في شركة  Character.AI، حيث تسعى شركة الدردشة الآلية الناشئة سريعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الحصول على رأس مال لتدريب النماذج ومواكبة طلب المستخدمين، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. 

وتعمل جوجل على تعميق الشراكة الحالية التي تمتلكها شركة Character.AI، والتي تستخدم فيها خدمات Google السحابية ووحدات معالجة Tensor TPUs لتدريب النماذج.

غرمت محكمة موسكو جوجل شركات التكنولوجيا روسيا

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