الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"جوجل" تعلن دفاعها عن مستخدمي الذكاء الاصطناعي ضد مطالبات حقوق النشر

جوجل والذكاء الاصطناعي
جوجل والذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة جوجل، وفقًا لما نشرته "رويترز"، أنها ستدافع عن مستخدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في منصتي "جوجل كلود" "ورك سبيس" إذا اتُهموا بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، لتنضم بذلك إلى مايكروسوفت والشركات الأخرى التي قدمت تعهدات مماثلة.

تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل بكثافة في الذكاء الاصطناعي التوليدي وتتسابق لدمجه في منتجاتها.  

حقوق النشر

كان كتاب ورسامون بارزون وأصحاب حقوق الطبع والنشر الآخرون قد قالوا في العديد من الدعاوى القضائية إن استخدام عملهم لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي والمحتوى الذي تنشئه الأنظمة ينتهك حقوقهم.

أعلنت الشركة أن سياستها الجديدة تنطبق على البرامج، بما في ذلك منصة تطوير Vertex AI ونظام Duet AI، الذي يقوم بإنشاء النصوص والصور في برامج"جوجل ورك سبيس"، و"كلود"،  ولم يذكر البيان الصحفي برنامج Bard للدردشة الآلية الأكثر شهرة في جوجل.

شيرين العدوي: كتاب "مستقبل الثقافة في مصر" لا يصلح لعصرنا

دعاوى قضائية

استهدفت الموجة الجديدة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل عام الشركات التي تمتلك الأنظمة، بما في ذلك جوجل، وليس المستخدمين الأفراد.
وقال المسئولون في مجال الذكاء الاصطناعي إن استخدام بيانات التدريب المستخرجة من الإنترنت لتدريب أنظمتهم يعد بمثابة استخدام عادل بموجب قانون حقوق الطبع والنشر الأمريكي.

txt

"ديوان" تحصل على حقوق النشر الكاملة والحصرية لمؤلفات مصطفى محمود

انتهاكات حقوق النشر

كان العديد من المؤلفين قد قدموا دعاوى قضائية متتالية ضد انتهاكات حقوق النشر من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وآخرها الدعوى القضائية التي قدمها 17 مؤلفًا تزعم السرقة الممنهجة على نطاق واسع من قبل شركة الذكاء الاصطناعي "OpenAI"، والتي تعد الأحدث في موجة من الإجراءات القانونية من قبل الكتاب القلقين من أن برامج الذكاء الاصطناعي تستخدم أعمالهم المحمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن.

زعم المؤلفون، ومنهم جون جريشام وجودي بيكولت وجورج آر مارتن، في الأوراق المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك، حدوث انتهاكات صارخة وضارة لحقوق الطبع والنشر المسجلة للمدعين، ووصفوا "شات جي بي تي" بأنه مشروع تجاري ضخم يعتمد على السرقة الممنهجة على نطاق واسع.

وفي وقت سابق، أوضحت شركة الذكاء الاصطناعي الرائدة “OpenAI” ردًا على دعاوى قضائية أخرى من مؤلفي الكتب، الذين زعموا في وقت سابق أن روبوت المحادثة "شات جي بي تي" تم تدريبه بشكل غير قانوني على النسخ المقرصنة من كتبهم، أن المؤلفين يسيئون فهم نطاق حقوق الطبع والنشر، ويفشلون في الأخذ بالاعتبار القيود والاستثناءات  بما في ذلك الاستخدام العادل الذي يترك المجال للابتكارات.

جوجل الذكاء الاصطناعي انتهاك حقوق النشر حقوق الملكية الفكرية الدعاوى القضائية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أنظمة الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

خبراء: الذكاء الاصطناعى يشكل تهديدًا كبيرًا للمؤهلات الجامعية

بعد أزمتها بسبب الذكاء الاصطناعي.. "أمازون" تحدد الحد الأقصى للنشر الذاتي بموقعها

بعد دعاوى قضائية ضدها.. شركة "OpenAI" ترد على اتهامات المؤلفين لها بالسرقة

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

"القاهرة الإخبارية" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على كادرها وتحمله مسئولية سلامة الطاقم

آخر أخبار سعر كيلو السكر اليوم 2023 في الأسواق

حازم عمر يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا