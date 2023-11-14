قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، بالاختناق بالغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال في ساحات مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من الصحفيين بقنابل الصوت في شارع جامعة القدس المفتوحة في المدينة.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وقوع حالات اختناق للعديد من المرضى والطواقم الطبية بمستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، بعد استهداف الاحتلال مدخل الطوارئ بقنابل الغاز.

وكان 7 مواطنين قد استشهدوا برصاص الاحتلال، فجر وصباح اليوم، في عدوان الاحتلال المتواصل على طولكرم.

وتشهد مدينة طولكرم ومخيمها اقتحاما واسعا لآليات الاحتلال منذ الليلة الماضية، التي تمركزت في كل الشوارع والأحياء خاصة المؤدية إلى المخيم، وتحديدا شوارع المقاطعة والمستشفى ونابلس والقدس المفتوحة.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام بكثافة.

وهدمت جرافات الاحتلال النصبين التذكارين للشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي في حي مربعة حنون في مخيم طولكرم.

القصف مستمر على قطاع غزة

يأتي هذا بالتزامن مع العدوان والقصف المستمر من قبل قوات وطائرات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف المدنيين في كل مدن قطاع غزة، مخلّفة الآلاف من الشهداء والجرحى.

وسبق وحذر مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة من "توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة، لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة"، التي يحاصرها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال توماس وايت، للصحافة: "في الساعات الـ48 المقبلة سيتوقف كل شيء، ليس هناك ما يمكننا القيام به"، مؤكدًا بذلك التحذير الذي أطلقه على منصة "إكس" قبل ساعات.

كما أعلن الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى، خليل الدقران، صباح اليوم الثلاثاء، عن أن نقص الموارد أجبرهم على بتر أعضاء بعض المصابين، لعجزهم عن إجراء عمليات جراحية.