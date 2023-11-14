أنشطة متنوعة.. حملة السيسي الانتخابية تنشر أبرز فعاليات الأحزاب الداعمة للمرشح

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إن عدد من محافظات الجمهورية شهدت نشاطا متنوعا وفعّالا للأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

واستعرضت الحملة عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي ليوم الإثنين ١٣ نوفمبر الجاري، وذلك في ضوء استمرار الحملة في إبراز مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة للمرشح.



مستقبل وطن.. إجتماعات تجهيزية ومؤتمرات جماهيرية

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة المؤتمر الأول لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة بمشاركة آلاف المواطنين، كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة السويس مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة متنوعة من كافة الطوائف والأحزاب والمؤسسات الدينية والجامعات والجمعيات الأهلية والنقابات والشركات.

بالإضافة إلى ذلك، عقدت أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن اجتماعًا تنظيميًا لوضع خطة العمل خلال الفترة المقبلة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما عقدت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية اجتماعًا مع أمناء المشروعات بالمحافظات لدعم الرئيس السيسي.

مصر تختار الرئيس

كما أطلق حزب الإصلاح والنهضة حملة "مصر تختار الرئيس" التي تأتي للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمنطقة الابعادية مركز دمنهور محافظة البحيرة، كما جري تنظيم انفو ديسك ضمن حملة "مصر تختار الرئيس" لدعم السيد المرشح عبد الفتاح السيسي، والتوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمنطقة الابعادية بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة.

وفي السياق، نظم الاتحاد العام لشباب العمال مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة.

وفي السياق، نظم الاتحاد العام لشباب العمال مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة.