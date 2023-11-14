الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تعقد ثالث لقاءاتها مع المصريين بالخارج

من لقاء الحملة بالمصريين
من لقاء الحملة بالمصريين بالخارج

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي عددًا من جاليات المصريين في الخارج عبر تقنية "الفيديو كونفراس"، بحضور السيد نصر مطر، المنسق العام لحملة "مواطن بالخارج".

وعبر المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عن سعادته وترحيبه بالمشاركين في اللقاء عبر تقنية "الفيديو كونفراس" من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج هم قوة مصر الناعمة، موضحًا أن ملف المصريين في الخارج هو بؤرة اهتمام الدولة المصرية.

رئيس الحملة يشيد بدور المصريين بالخارج في التوعية

 وأكد فوزي أن مرشحهم دائمًا ما يؤكد هذا الاهتمام من خلال العديد من الإنجازات التي حققها في هذا الملف، من بينها مبادرة الموقف التجنيدي المصريين في الخارج وإنشاء وزارة الدولة للمصريين بالخارج، مشيدًا بدور المصريين في الخارج في العمل على توعية المواطنين المصريين بالخارج بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال اللقاء، تلقى المستشار محمود فوزي عددا من الأسئلة الشائعة حول تصويت المصريين في الخارج وقدم لها الإجابات المطلوبة.

 

المشاركة في الانتخابات المقبلة واجب وطني

من جهتهم، عبر المشاركون عن سعادتهم بهذا اللقاء وقدموا الشكر لرئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي للرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم التي تخص ملف المصريين في الخارج، مشيدين بما حققته الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية وبرئاسة السيد المرشح ليس فقط في ملف المصريين بالخارج وإنما في جميع الملفات والقطاعات، مؤكدين المشاركة في الانتخابات المقبلة لأنها واجب وطني.

جدير بالذكر أنه شارك في اللقاء ممثلون للجاليات المصرية في عدد من دول العالم من بينهم: الكويت، قطر، البحرين، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، عمان، الأردن، روسيا، أستراليا، السويد، رومانيا، سويسرا، هولندا، كندا، النمسا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا.

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