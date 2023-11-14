" الشرعيين العرب" و"أطباء القاهرة " يدشنون عريضة لملاحقة مرتكبى جرائم استهداف الأطقم الطبية والمستشفيات في غزة

دشن اتحاد الأطباء الشرعيين العرب بالتعاون مع نقابة أطباء القاهرة عريضة إدانة جماعية بهدف جمع أكثر من 100 مليون توقيع من خلال منصات التواصل الاجتماعى، حول العالم لملاحقة مرتكبى جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين واستهداف الأطقم الطبية والمسعفين وقصف المستشفيات فى غزة

وجاء نص العريضة المزمع تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية وكل المنظمات العالمية المعنية بحقوق الانسان على النحو التالى " أشهد وأقر أنا الموقع أدناه بأن قوات الاحتلال الاسرائيلية، ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة وتمارس عدوانًا يخالف القانون الدولى وكل مواثيق حقوق الانسان العالمية باستهداف الأطقم الطبية والمسعفين وقصف المستشفيات وقتل الأطفال والنساء والشيوخ المرضى والمصابين بدم بارد.

وقالت الدكتورة شرين غالب أمين عام اتحاد الأطباء الشرعيين العرب، نقيب أطباء القاهرة أن ما يحدث من حصار وقصف للمستشفيات واستهداف للأطقم الطبية والمسعفين يمثل إرهاب حقيقي وجريمة ضد الانسانية لابد من حدشد الرأى العام الدولى والتحرك الجماعى للشعوب لإداة تلك الجرائم التى لن تسقط بالتقادم.

وتابعت غالب" أطلقنا هذه العريضة بأكثر من لغة لجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات على رفض جرائم الاحتلال والمطالبة بمحاكمة مرتكبيها، وفى ذات الوقت لاحراج المنظمات الدولية العاملة فى مجال حقوق الانسان التى لم يعلو صوتها منذ اندلاع هذه الحرب وارتكاب هذه المجازر الوحشية.

ويمكن مطالعة العريضة والتوقيع على الرابط التالى: https://2u.pw/j5hi9He بالغة الإنجليزية https://2u.pw/CKG3T7V باللغة العربية

وشاركت وزارة الصحة والسكان بإرسال عدد من الأطباء إلى دولة الصين في منحة تدريبية، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وسفارة الصين وذلك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية، وبناء القدرات في البحث والإنقاذ، وتبادل الخبرات والروئ حول إدارة الصحة العامة في الدول الإفريقية.