الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح أعمال تطوير مركز التحاليل الدقيقة وأبحاث البيئة بـ "علوم جامعة بني سويف

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أعمال تطوير مركز التحاليل الدقيقة وأبحاث البيئة وخدمة المجتمع بكلية العلوم بعد تزويدها بمجموعة من الأجهزة الجديدة  الحديثة والتي قامت مجموعة تيتان بإهدائها للمعمل في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والمجموعة وفي إطار خطة التطوير للمعمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور حماده محمد محمود عميد كلية العلوم، والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والمهندس حسام طه مدير مصنع أسمنت بني سويف تيتان،  وتوني عثمان مدير إدارة العلاقات العامة والخارجية بمجموعة تيتان، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

 تفقد أعمال التطوير داخل المركز والأجهزة الجديدة التي تم تزويدها داخل المعمل

وعقب الافتتاح تفقد الدكتور منصور حسن، أعمال التطوير داخل المركز والأجهزة الجديدة التي تم تزويدها داخل المعمل واستمع إلي شرح مفصل عن مكونات التطوير ومنها جهاز صورة الدم الكاملة  Auto Hematology Analyzer وله دور في تحليل صورة الدم الكاملة CBC، وقياس نسبة الهيموجلوبين بالدم  "الانيميا" وكرات الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء "الجهاز المناعى" والصفائح الدموية، وجهاز هرمونات الدم لقياس تركيز الهرمونات المختلفة بالدم لمعرفة اذا ما وجد خلل بالزيادة أو النقص لتلقى الرعاية الطبية اللازمة مثل هرمونات الغده الدرقية، وهرمونات الخصوبة، ودلالات أورام البروستاتا، وجهاز قياس بروتينات الدم للوقوف على مدى وجود الالتهاب بالجسم من عدمه، وتحديد درجة اللالتهاب لوضع بروتوكول علاجى ومتابعته مثل بروتين C R P ويمكن قياس تحليل السكر التراكمى بالدم لمعرفة متوسط السكر بالدم لثلاثة أشهر السابقة لإجراء التحليل.

 المركز يتكون من ثلاث وحدات رئيسية

وأوضح الدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم، أن المركز يتكون من ثلاث وحدات رئيسية وهم وحدة الميكرسكوب الإلكتروني الماسح والنافذ لخدمة الباحثين داخل الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ووحدة أبحاث المياه لمواكبة الخطة الاستراتيجية للدولة وكمشاركة فعالة من الجامعة للتصدي لظاهرة التغير المناخي، بالإضافة إلي وحدة التحاليل الدقيقة والتى تحتوى على مجموعة من الأجهزة مثل جهاز قياس الأطياف Spectrophotometer جهاز قياس سيولة الدم وغيرها.

فيما قال توني عثمان، مدير إدارة العلاقات العامة والخارجية بمجموعة تيتان، إن هناك بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بني سويف ومجموعة تيتان لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتقليل الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، وأن مجموعة تيتان قامت بإهداء كلية العلوم مجموعة من الأجهزة داخل مركز التحاليل الدقيقة وأبحاث البيئة وخدمة المجتمع لصالح الجامعة وكمشاركة مجتمعية تتبناها المجموعة داخل محافظة بني سويف، مثنيا على الدعم الكبير بين جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والمهندس خالد بدوي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والمهتم بالتواصل الدائم والمستمر مع الجامعات المصرية.

جامعة بني سويف الطلاب معمل تحاليل كلية العلوم رئيس الجامعة

مواد متعلقة

محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء قرعة الحج

محافظ بني سويف يشهد ختام بطولة إقليم شمال الصعيد لطلاب مدارس التربية الخاصة

"مياه بنى سويف" تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من الشوارع

استمرار هطول الأمطار على مناطق بمحافظة بنى سويف

محافظ بنى سويف يفتتح فعاليات الدورة التدريبية ضمن برنامج "المرأة تقود"

أمطار متوسطة على أماكن متفرقة ببنى سويف

إزالة أكثر من 130 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المهد ببني سويف

نقابة معلمي بني سويف تنظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

صنع في مصر.. رئيس مصنع قسمة والشبراويشى: مستعدون لإنتاج جميع احتياجات السوق المحلي

"قاسي عليا".. لماذا هشم شاب رأس والده المسن بالعكاز في الزيتون؟

"الخال مش والد".. قاتل ابنة شقيقته بالهرم: أمها رمتها لينا واتجوزت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكري: الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية في غزة ترقى لجرائم الحرب

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم