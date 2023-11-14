التحالف الوطنى: نقل "المتحدة" أحداث العدوان من معبر رفح ساهم فى دخول المساعدات لغزة

وجّه محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تواجدها منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب بقطاع غزة وتغطيتها الأحداث ونقلها للعالم.

وأضاف محمود فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز": "التحالف يضم عددًا كبيرًا من الجمعيات تحت مظلته، ومستمرون في إرسال قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، ووصلنا حتى الآن إلى ما يقرب من 387 تريلا، تضم أدوية ومستلزمات طبية وأغذية وخياما حسب احتياجات الجانب الآخر من أهالي غزة، حسبما تطلب جمعية الهلال الأحمر".

وأشاد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بما تفعله "المتحدة" من مساعدات، وكذلك التغطية الإعلامية ونقل الصورة من معبر رفح التي ساعدت على تحريك المشهد والمساهمة في دخول المساعدات، بسبب تواجد قنوات إعلامية تابعة للشركة تنقل الصورة والأحداث على مدار 24 ساعة، ما شكل ضغطًا كبيرًا على العالم وعمل على توعية المصريين بالتبرع للأهالي في غزة.

وأكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن التحالف تمكن من إرسال 200 شاحنة على مدار الأسبوع الماضي.