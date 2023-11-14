الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التحالف الوطنى: نقل "المتحدة" أحداث العدوان من معبر رفح ساهم فى دخول المساعدات لغزة

المتحدة
المتحدة

وجّه محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تواجدها منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب بقطاع غزة وتغطيتها الأحداث ونقلها للعالم.

وأضاف محمود فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز": "التحالف يضم عددًا كبيرًا من الجمعيات تحت مظلته، ومستمرون في إرسال قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، ووصلنا حتى الآن إلى ما يقرب من 387 تريلا، تضم أدوية ومستلزمات طبية وأغذية وخياما حسب احتياجات الجانب الآخر من أهالي غزة، حسبما تطلب جمعية الهلال الأحمر".

وأشاد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بما تفعله "المتحدة" من مساعدات، وكذلك التغطية الإعلامية ونقل الصورة من معبر رفح التي ساعدت على تحريك المشهد والمساهمة في دخول المساعدات، بسبب تواجد قنوات إعلامية تابعة للشركة تنقل الصورة والأحداث على مدار 24 ساعة، ما شكل ضغطًا كبيرًا على العالم وعمل على توعية المصريين بالتبرع للأهالي في غزة.

وأكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن التحالف تمكن من إرسال 200 شاحنة على مدار الأسبوع الماضي.

عضو التحالف الوطني لشركة المتحدة قطاع غزة توعية للمواطنين المساعدات

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" تستعرض مساعدات الشركة المتحدة دعمًا لأهالى غزة (فيديو جراف)

مصابو غزة فى مستشفى العريش: "نشكر مصر والرئيس السيسى على حفاوة الاستقبال"

وفد الشركة المتحدة يطمئن على 60 مصابا فلسطينيا بمستشفى العريش

الرئيس السيسى: نؤكد أهمية تدعيم التجارة البينية بين الدول الإفريقية

الرئيس السيسى يرحب بالدول والشركات المشاركة فى المعرض الإفريقى للتجارة البينية

المعرض الإفريقى للتجارة البينية يقدم أغنية تحت عنوان "لننطلق معًا نحو آفاق أرحب"

وزير الصناعة: منطقة التجارة الحرة الإفريقية الأكبر فى العالم

وزير التجارة والصناعة: الأزمة العالمية تتطلب تعزيز التعاون بين الشركاء

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

"ذبحها وكلم أمها".. "ياسمين" قتلها زوجها وترك طفلتها بدون طعام بجوار جثتها

الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يصل الكونجرس الأمريكي.. ماذا حدث؟

"كانوا سكرانين".. تفاصيل مشاجرة أجانب بسبب عيد ميلاد بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟