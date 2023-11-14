الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 عمال في انقلاب سيارة بطريق بلبيس بالشرقية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الطريق الإقليمي تجاه مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس وصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين أن السيارة كانت محملة بعمال فوق النفق في الطريق الإقليمي في اتجاه مركز بلبيس، تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

تم تحرير المحضراللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

محافظة الشرقية ادث انقلاب سيارة ربع نقل وصول مستشفى بلبيس أنحاء متفرقة بالجسد الإسعافات اللازمة الحركة المرورية النيابة

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يشهد فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

الإعدام شنقا للمتهم بدهس جاره بجرار في الشرقية

أبو وردة يناقش مع "سكرتير الشرقية" تحصيل قيمة الإنارة العامة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

"ذبحها وكلم أمها".. "ياسمين" قتلها زوجها وترك طفلتها بدون طعام بجوار جثتها

الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يصل الكونجرس الأمريكي.. ماذا حدث؟

"كانوا سكرانين".. تفاصيل مشاجرة أجانب بسبب عيد ميلاد بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟