إصابة 4 عمال في انقلاب سيارة بطريق بلبيس بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الطريق الإقليمي تجاه مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس وصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين أن السيارة كانت محملة بعمال فوق النفق في الطريق الإقليمي في اتجاه مركز بلبيس، تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

تم تحرير المحضراللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.