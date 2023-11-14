الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تستضيف البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة

رضا حجازي
رضا حجازي

تستعد مصر لاستضافة البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات، خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

يشارك في منافسات البطولة 11 دولة هي فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر)، حيث تقام منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على ستاد الدفاع الجوي.

وصرحت الدكتورة إيمان محمد حسن، نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بأن الاستعدادات تسير بشكل جيد لاستضافة فعاليات البطولة التي تقام بتنظيم الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية.

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تشكيل اللجان المختلفة للبطولة

وأشارت إلى أنه تم تشكيل اللجان المختلفة للبطولة، والتي تضم تامر فكري مديرا للبطولة، وزهرة سليم نائب عام مدير البطولة، والدكتور جمال محمد علي، نائب مدير البطولة لكرة القدم، وخالد عوض نائب مدير البطولة للسباحة.

وأوضحت أن التنسيق يتم بشكل دائم مع الاتحاد العربي برئاسة اللبناني مازن قبيصي، حتى تخرج البطولة بشكل مميز.

وأكدت إيمان محمد حسن أن اللجنة المنظمة للبطولة العربية المدرسية تلقى تعاون كبير من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، والاتحاد المصري للسباحة برئاسة ياسر إدريس.

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كان قد استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالب يحيى عبدالناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، لتكريمه لنبوغه العلمى، والتحاقه للدراسة بكلية العلوم،جامعة دمياط.

وأكد الدكتور رضا حجازى، خلال استقباله الطالب، أن الدولة حريصة على رعاية النابغين ودعم الطلاب المتفوقين علميًا في مختلف المجالات، وتحفيز ذوي المهارات والقدرات الخاصة؛ وذلك لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي، والارتقاء بمستوى الطلاب بما يواكب المعايير الدولية، مؤكدا أن الاستثمار في هذه المواهب الفريدة يمثل خير استثمار في رأس المال البشري.

وهنأ الدكتور رضا حجازي الطالب بهذا التفوق والنبوغ العلمى، كما أشاد بأسرته التي حرصت على تقديم كل ما لديها لحث الطالب يحيي على تحقيق هذه الدرجة من التفوق والنبوغ، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على استكمال كافة الاجراءات الإدارية لإلحاقه بكلية العلوم.

ووجه الوزير الطالب يحيى باستكمال مسيرته العلمية على نفس المنهاج والتفوق، متمنيا له المزيد من التقدم والنجاح وأن يرفع شأن وطنه عاليا، كما أهداه الوزير درع الوزارة تشجيعا له لمواصلة تفوقه ونبوغه العلمى.

 

البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة رئيس الإتحاد المصري بطولة 11 دولة رياضة المدرسية

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