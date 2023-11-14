الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الإدمان السلوكى لمواقع التواصل الاجتماعي" في ندوة تثقيفية بـ"آداب بنها"

الإدمان السلوكى لمواقع
"الإدمان السلوكى لمواقع التواصل الاجتماعي" ندوة تثقيفية

نظمت كلية الآداب ندوة تثقيفية حول " الادمان السلوكي لمواقع التواصل الاجتماعي التحديات والحلول"، وذلك في إطار حرص جامعة بنها على بناء الوعي المجتمعي، والقيام بدورها في توعية وتثقيف المجتمع. 

جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب، والدكتور عربي الطوخي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناولت الندوة التعريف بالإدمان السلوكي وأنواعه، والتفرقة بينه وبين الإدمان النفسي (الاعتماد الجسمي)، كما تناولت أسباب إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، وأعراضه، والآثار الإيجابية والسلبية لمواقع التواصل الاجتماعي

واختتمت الندوة بتقديم بعض النصائح والإرشادات لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وطرق العلاج الفعالة فى علاج إدمان مواقع التواصل الاجتماعي.
وحاضر في الندوة كلا من الدكتورة  إيمان عبد الرحمن مدرس بقسم علم النفس، والدكتورة  شيماء بكري بقسم اللغة العربية.

كما شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بالجامعات الحكومية والذي عقد فى رحاب مقر جامعة بنها بالعبور.
جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.
وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوي، عن سعادته باستضافة جامعة بنها لاجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، موجها التحية لأعضاء المجلس والسادة الحاضرين.
واستعرض رئيس الجامعة في كلمته رؤية ورسالة جامعة بنها العلمية والبحثية والإمكانيات التي يتميز بها مقر العبور، حيث يضم مجموعة من البرامج المتميزة لخدمة متطلبات سوق العمل.
من جهته؛ قال الدكتور تامر سمير، إن الاجتماع ناقش بعض الموضوعات الخاصة بقطاع شئون التعليم والطلاب في الجامعات الحكومية.

جامعة بنها ندوة تثقيفية التواصل المجتمعي الإدمان السلوكي زيادة الوعي

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