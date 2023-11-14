قبل غلق باب المشاركة.. شروط وجوائز صالون الشباب بدورته الـ34

يغلق قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، غدًا الأربعاء، باب المشاركة في صالون الشباب بدورته الـ34، فمن المقرر أن يقام بقصر الفنون داخل دار الأوبرا.

ومن مجالات المشاركة في الصالون: التصوير، النحت، الرسم، الخزف، الجرافيك، التجهيز، الفنون الرقمية (تصوير فوتوغرافي- كمبيوتر جرافيك)، والميديا (فيديو أرت - الفنون التفاعيلية).

وقبل غلق باب المشاركة؛ نستعرض شروط وجوائز صالون الشباب..

أولا: شروط المشاركة في صالون الشباب

- أن يكون المشارك مصري الجنسية ولا يزيد عمره عن 35 عاما في تاريخ افتتاح الصالون.

- من حق الفنان المشاركة بمجال واحد من مجالات المسابقة على ألا يتجاوز طول الضلع الأفقي 3 أمتار.

- تراعي أوزان وارتفاعات الأعمال ثلاثية الأبعاد بحيث تتسم بسهولة نقلها بشكل آمن داخل قاعات العرض.

- في حالة تكوين العمل من أجزاء يراعى ألا تتجاوز المساحة المقررة لكل فنان المساحة المخصصة له بما في ذلك الفرغ الداخلي.

- الالتزام بأن تكون الأ‘مال من إنتاج موسم 2022- 2023، ويلتزم المشارك بالتوقيع وتدوين تاريخ الإنتاج والخدمات المستخدمة على خلفية العمل.

- يحظر على الفنانين المشاركين التقدم بأعمال سبق عرضها أو أجزاء منها على الجمهور داخل قاعات العرض المحلية والدولية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

- تراعى أصلية العمل وأصالته وأن يكون غير مقلد وأن يكون العمل غير منفذ ببرامج الذكاء الاصطناعي.

ثانيا: جوائز صالون الشباب

تبلغ قيمة الجائزة الكبرى: 50 ألف جنيه، بينما عدد 8 جوائز صالون قيمة كل جائزة (30 ألف جنيه) في المجالات التالية: التصوير، النحت، الرسم، الخزف، الجرافيك، التجهيز، الفنون الرقمية، الميديا.

فضلا عن عدد ثلاثة جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 10 آلاف جنيه، وعدد جائزتين اقتناء متحف الفن المصري الحديث.

صالون الشباب

وكان قطاع الفنون التشكيلية قد دعا الشباب تحت سن 35 إلى المشاركة فى صالون الشباب بدورته 34، التى تقام بقصر الفنون بدار الأوبرا، على أن يكون آخر ميعاد لتلقى الأعمال الفنية يوم 15 نوفمبر المقبل.

وجاء فى بيان القطاع: "إذا كنت من شباب الفنانين المصريين تحت 35 عاما، وتمتلك تجربةً أو مشروعًا فنيًا، أو كنت في بداية الطريق لتأسيس مشروعك؛ فأنت مدعوا للمشاركة في صالون الشباب في دورته الرابعة والثلاثين".

كما طالب البيان بقراءة مقدمة القيّم الفني الفنان محمود حمدى، ثم اضغط على اللينك المرفق لقراءة الشروط والمعايير، ثم التسجيل. ولفت إلى أن آخر موعد لتلقى الطلبات هو 2023/11/15

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfoZ2wRmwS.