دعمًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.. مؤتمرات حاشدة للأحزاب بالمحافظات

تواصل الأحزاب الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فعاليات ومؤتمراتها الجماهيرية في عدد من المحافظات، بجانب استمرار اللقاءات التنظيمية بشأن تنظيم خطة العمل للتحرك طوال فترة الدعاية الانتخابية.

تحالف الأحزاب ينظم مؤتمرًا بالجيزة

ونظّم تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا برئاسة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بمحافظة الجيزة.

وقام طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين وكمال حسنين رئيس حزب الرياده بمهمة الإشراف بالكامل والتنظيم لهذا المؤتمر الذي حضره حشد كبير من اعضاء وقيادات تحالف الأحزاب المصرية والمواطنين معلنين تأيدهم للرئيس السيسي كمرشح لفترة جديدة.

وشارك حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، ووفد من تحالف الأحزاب المصرية على رأسهم النائب تيسير مطر، مؤكدًا أن المرحلة الحالية والقادمة لا تقل أهمية عن مخاطر الإرهاب الأسود التي عانت منه مصر على مدار سنوات مضت.

وأشار إلى أن الحالة الاقتصادية للدولة تمر بفترات صعبة جدًا، خاصة بعد العديد من المحاولات التي تسعى بكل قوة إلى تركيع مصر اقتصاديًا وهو ما لا ولن نسمح به.

أضاف رئيس حزب المصريين، أن هناك مخططات من الخارج لاستهداف مصر اقتصاديًا وسياسيًا ودبلوماسيًا من أجل هدم استقرار الدولة وتدهور اقتصادها وتنفيذ الخطط الغربية في تقسيم أهم منطقة في الوطن العربي التي تُعد بمثابة نقطة القوة الفاصلة في المحيط الإقليمي بأكمله، وهو ما كانت له القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي بالمرصاد، حيث أقدم بشجاعة المقاتل المصري على وأد كافة المخططات الإرهابية والأجندات الممولة التي سعت إلى إحداث حرب أهلية على أراضيها.

"مصر أكتوبر" ينظم مؤتمرًا بالإسكندرية لدعم السيسي

نظمت الأمانة العامة لحزب مصر أكتوبر، مؤتمرا جماهيريا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بالمدينة الشبابية في أبو قير شرق الإسكندرية، بحضور نواب وسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب.

وبدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "هنكمل المشوار" لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات التي شهدتها الدولة المصرية من المدن الجديدة التي قامت بانشائها الدولة وربطها بمحاور مرورية، فضلا عن مشروع محور المحمودية، ومشروعات بشاير الخير بالإسكندرية، وتطوير الملاحة البحرية المصرية لإنشاء مشروع قناة السويس والمواني الجديدة، بالإضافة إلى استراتيجية الدولة لتنمية الصناعات المصرية وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الطفرة التي شهدها القطاع الصحي والتوسع في العلاج على نفقة الدولة وانهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، فضلا عن الطفرة الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي الجديدة، وتطوير البحيرات لتنمية الثروة السمكية.

ودعت الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، الشعب المصري وكل من له حق التصويت في الانتخابات الرئاسية إلى الاصطفاف على صناديق الاقتراع لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وانتخابه لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير وما قام به من إنجازات لم يمكن أن تنجز في عشرات السنوات.

وأضافت مديح أن جميع دول المنطقة تعاني من الانهيار الاقتصادي والسياسي ولابد من وجود قيادة حكيمة ووطنية قادرة على العبور بالبلاد والمنطقة ككل لبر الأمان، مؤكدة على أن الرئيس السيسي هو الوحيد القادر على احباط المخططات الخارجية التي تحاول الدفع بمصر لدخولها كطرف للصراع من ما تعانيه المنطقة التي أصبحت من أكثر البقاع في العالم اشتعالا بالأحداث والاحتدام الصراعات المتواصلة.

"مستقبل وطن" يكثف مؤتمراته الجماهيرية بـ4 محافظات

كما نظم حزب مستقبل وطن عدد من المؤتمرات في محافظات الدقهلية، والمنصورة، والغربية وقنا، لدعم ومساندة المرشح عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال النائب محمد عريبي، خلال مؤتمر الغربية، أن على الجميع المشاركة فى الانتخابات القادمة، موضحًا أن هذا الحشد الكبير اليوم هو خير دلاله على رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى شهدت مصر فى عهده هذا التطور الكبير فى كافة القطاعات.

وأضاف أمين الحزب بالمحافظة، أن المشروعات التى شهدتها محافظة الغربية خلال السنوات الماضية خير شاهد وخير دليل على العمل الجاد، موضحا أن مشروعات الطرق والإسكان الإجتماعى وحياة كريمة بالقرى كافية لمساندة ودعم الرئيس فى الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أنه يراهن على وعى شعب الغربية فى المشاركة موجهًا الدعوة للشباب بضرورة الحفاظ على حقهم فى المشاركة.

ومن جهته؛ قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات فى مجلس النواب، إن مصر تخطت الصعاب دائما خاصة خلال الفترة منذ عام 2014 حتى الآن، والتي شهدت تطور كبير فى الصناعة والتجارة والمشروعات القومية والطرق التى قضت تمامًا على الكثافة الكبيرة التى كنا نشهدها جميعا بالطرق.