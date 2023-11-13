رئيس حزب الريادة: الرئيس السيسي أنعش الحياة الحزبية في مصر

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن الإنتخابات الرئاسية القادمة، فرصة جيدة لممارسة الديمقراطيةـ حيث أن هناك 3 أحزاب تشارك في هذه الإنتخابات مع المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس حزب الريادة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن حزب الريادة من الأحزاب الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة.

وأضاف رئيس حزب الريادة، هناك دور مهم لكافة الأحزاب من أجل هذه البلد، وهذا ما نشهده من تنوع في المرشحين، ومشاركة عدد من الاحزاب في الانتخابات الرئاسية.

ونوه حسنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى قبلة الحياة للأحزاب السياسية، من أجل المشاركة في سياسة الدولة، مؤكدًا أن هذا سيساهم بشكل كبير في خروج الإنتخابات بشكل نزيه وجيد.