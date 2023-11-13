فعاليات حزبية متنوعة لشرح إنجازات المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى للمواطنين

نشاط كبير تبذله أحزاب سياسية مختلفة لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر تدشين فعاليات ومؤتمرات جماهيرية فى عدد من المحافظات.

وتعقد تلك الأحزاب العديد من اللقاءات التنظيمية مع كوادرها، لوضع خطط مختلفة لدعم «السيسى» فى الانتخابات، وتحقيق زخم فى الدعاية الانتخابية للمرشح، وتعريف الجماهير بالإنجازات التى تحققت.

ونظّم تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم ٤٢ حزبًا، برئاسة النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، مؤتمرًا جماهيريًا بمحافظة الجيزة.

وتولى طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، وكمال حسنين، رئيس حزب الريادة، مهمة الإشراف والتنظيم الكامل لهذا المؤتمر، الذى حضره حشد كبير من أعضاء وقيادات تحالف الأحزاب المصرية، والمواطنين، معلنين تأييدهم الرئيس السيسى كمرشح لفترة جديدة.

وشارك حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين» عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، ووفد من تحالف الأحزاب المصرية، على رأسهم النائب تيسير مطر، فى المؤتمر، مؤكدين أن المرحلة الحالية والمقبلة خطيرة ولا تقل خطورة عن الإرهاب الأسود الذى عانت منه مصر على مدار سنوات مضت، لافتين إلى أن اقتصاد الدولة المصرية يمر بفترات صعبة جدًا، خاصة بعد العديد من المحاولات التى تسعى بكل قوة إلى تركيع مصر اقتصاديًا.

وذكر «أبوالعطا» أن هناك مخططات من الخارج لاستهداف مصر اقتصاديًا وسياسيًا ودبلوماسيًا، من أجل هدم استقرار الدولة وإضعاف اقتصادها وتنفيذ الخطط الغربية فى تقسيم الوطن العربى، وهو ما كانت القيادة السياسية واقفة ضده بالمرصاد، حيث عمل الرئيس السيسى بشجاعة المقاتل المصرى على وأد كل المخططات الإرهابية والأجندات الممولة التى سعت إلى إحداث حرب أهلية على أراضينا.

كما نظمت الأمانة العامة لحزب «مصر أكتوبر» مؤتمرًا جماهيريًا لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، بالمدينة الشبابية فى أبوقير شرق الإسكندرية، بحضور نواب وسياسيين من تنسيقية شباب الأحزاب.

بدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلى بعنوان «هنكمل المشوار» لعرض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى والمشروعات التى شهدتها الدولة المصرية مثل المدن الجديدة، ومشروع محور المحمودية، ومشروعات «بشاير الخير» بالإسكندرية، وتطوير الملاحة البحرية المصرية فى قناة السويس والموانئ الجديدة.

كما عرض الفيلم استراتيجية الدولة لتنمية الصناعات المصرية وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، إضافة إلى الطفرة التى شهدها القطاع الصحى والتوسع فى العلاج على نفقة الدولة، وإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، فضلًا عن الطفرة الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى الجديدة، وتطوير البحيرات لتنمية الثروة السمكية.

ودعت الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، الشعب المصرى وكل من له حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية إلى الاصطفاف على صناديق الاقتراع لدعم الرئيس السيسى وانتخابه لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير والإنجازات.

وأضافت «جميع دول المنطقة يعانى من الانهيار الاقتصادى والسياسى، ولا بد من وجود قيادة حكيمة ووطنية قادرة على العبور بالبلاد والمنطقة ككل لبر الأمان»، مؤكدة أن الرئيس السيسى هو الوحيد القادر على إحباط المخططات الخارجية.

ونظم حزب مستقبل وطن عددًا من المؤتمرات فى محافظات الدقهلية، والغربية، وقنا، لدعم ومساندة المرشح عبدالفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال النائب محمد عريبى، خلال مؤتمر فى الغربية، إنه على الجميع المشاركة فى الانتخابات المقبلة، موضحًا أن هذا الحشد الكبير فى المؤتمر هو خير دليل على رد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى شهدت مصر فى عهده هذا التطور الكبير فى كل القطاعات.

وأضاف: «المشروعات التى شهدتها محافظة الغربية خلال السنوات الماضية خير شاهد وخير دليل على العمل الجاد»، متابعًا أن مشروعات الطرق والإسكان الاجتماعى و«حياة كريمة» بالقرى أبرز إنجازات الرئيس، الذى يستحق عليها المساندة والدعم فى الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أنه يراهن على وعى شعب الغربية فى المشاركة، موجهًا الدعوة للشباب بالحفاظ على حقهم فى المشاركة.