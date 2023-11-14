صاحب Parkville للأدوية يكشف أشهر منتجات الشركة للعناية الشخصية

قال الدكتور محمود فراج، صاحب شركة Parkville للأدوية، إننا نفتخر بأننا براند مصر متواجد في السوق ننافس بقوة أي منتج مستورد، وهو ما نعمل عليه كأساس داخل الشركة، حيث يوجد لدينا القناعة بأننا لسنا بديلًا لأحد وإنما نعتبر منافس قوي، ونريد تواجد منافسينا لأن ذلك يعلي من معايير صناعتنا بكل السبل.

وأضاف الدكتور محمود فراج، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، نسعى للتوسع بشكل أكبر، وأن يكون الامتداد الدوري لنا أقوى وأن نكون متواجدين في كل سوق حرة بمنتج له هوية مصرية، وهو ما نعمل على تطويره بأن يكون لدينا براند جديد هويته مصرية تمامًا بحيث يكون متواجد ومعرف جدًا في كل الأسواق في الخارج بأنه براند مصري يعرفه كل الناس وتضمن جودته.

وعن أهم منتجات الشركة، قال إن أبرز المنتجات هي منتجات سيروبايب للشعر، وهي عبارة عن مجموعة متكاملة يتم العمل عليها من خلال بروتين معين والكثير من أطباء الجلدية ينصحون به لعلاج تساقط الشعر وتقوية الشعرة وتغذيتها، حيث يعمل على ثلاث مستويات بداية من فروة الرأس وفي نفس الوقت العناية بالشعرة ومن ثم تقوية الروابط بين الشعر، بالإضافة إلى الـ hair ampoule لتغذية بصيلات الشعر وعلاج تساقط الشعر.

وأوضح أن الشركة تأسست منذ 15 سنة، لافتًا إلى أنه لم يكونوا بهذا الحجم المتواجدين عليه الآن.