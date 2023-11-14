الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ تاريخ حديث: حياة عرفات تؤكد الدور المصرى من القضية الفلسطينية

ياسر عرفات
ياسر عرفات

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن مصر لم تبدأ علاقتها بفلسطين مع حرب 1948م فقط، لافتًا إلى أن  الدليل على ذلك هو أشهر شخصية فلسطينية  المتمثلة في الرئيس  الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

 

وأضاف الدكتور محمد عفيفي خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامه كمال، أن ياسر عرفات عاش في القاهرة قبل حرب 1948م، وكان والده تاجرًا في القاهرة، كما التحق ياسر عرفات بكلية الهندسة جامعة القاهرة قبل  حرب 1948م، لافتًا إلى أنه عندما حدثت الحرب ترك الدراسة والتحق بكتائب الفدائيين التي خرجت من مصر والتي كان ينظمها ضباط مصريون، حيث أخذوا إجازة م الجيش المصري حتى يقوموا بتدريب الفدائيين وكان أشهرهم البطل أحمد عبدالعزيز.

 

وأوضح أنه بعد انتهاء حرب 1948، عاد ياسر عرفات إلى القاهرة وأكمل دراسته في كلية الهندسة جامعة القاهرة  ثم تخرج منها، وبعد ذلك لم تنقطع صلته بمصر، لدرجة أن من كان يتابع ويشاهد أبو عمار سيجد أنه كان يتحدث باللهجة المصرية وقد كان ياسر عرفات سعيد بذلك.

الدكتور محمد عفيفي ياسر عرفات القضية الفلسطينية كتائب الفدائيين حرب ١٩٤٨

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