مدير السلع الاستهلاكية بشركة cairo three A: نسعى للتميز والوصول إلى منتج مضمون

قال محمد عارف مدير عام قطاع السلع الاستهلاكية بشركة cairo three A، إننا كشركة نؤمن جدًا بالتميز، وهو ما نحاول أن نزرعه كثقافة ومنظومة فكرية داخل الشركة، لأن هذا هو ما سيصلنا في النهاية إلى القدرة على إيصال منتج مضمون وموثوق فيه يليق بالشركة وبالمستهلك.

وأضاف محمد عارف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر قناة dmc، أن هذه المنتجات هي نتاج عمل الـ 5500 عامل في شركة cairo three A، و3 آلاف عامل في قطاع الدواجن، كما أنه نتاج أبحاث وتشاورات مع كل المستهلكين بجميع طوائفهم حتى نتمكن من فهم ما هو مطلوب، وما هي معايير الجودة، حيث تعتبر عوامل في غاية الأهمية حتى يتم تحديدها ومن ثم العمل عليها، معقبًا: "أهم ما يميزنا عن الكثيرين أننا نستمع إلى المستهلك ونفهم أذواقهم ومتطلباتهم".

وأشار إلى أنه من المهم لنا أن نكون منفتحين على المنظومة العالمية حتى نستطيع العمل على آخر ما توصل إليه العلم لأن صناعة الدواجن تعتبر صناعة وعلم في نفس الوقت.