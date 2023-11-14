"منه الطازج والمجمد".. منى محرز: دجاج "شهد" منتج مصرى شهير

قالت الدكتورة منى محرز، رئيس مجلس إدارة شركة "Cairo Three A"، ونائب وزير الزراعة السابق، إنه يوجد ميزات نسبية في قطاع الثروة الداجنة بشركة “cairo three A”، لافتة إلى أن الشركة تضم 5 آلاف عامل وفني ومتخصص، تضم شركة الدواجن 3 آلاف منهم و80% منهم دون سن الأربعين، وهي ميزة كبيرة بأن يكون بالشركة عمال من الشباب ليتحصلوا على العلم والخبرات، وقد تم إعطائهم 27 ألف فدان في الواحات وقد كانت منطقة نائية تصلح تمامًا لتربية الدواجن حيث إنها بعيدة عن السكن والمزايا الأخرى، وكانت بمثابة نقلة نوعية في المنطقة بأكملها.

وأضافت الدكتورة منى محرز، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر قناة dmc: “أننا بدأنا في شركة الدواجن بحلقات الانتاج، حيث بدأنا بالجدة من الدجاج المستورد لتعطينا الأمهات ومن ثم تعطينا الأمهات الكتاكيت التي نربي منها الدجاجة، وبالتالي فإننا نأخذ ثلاث حلقات من الإنتاج حتى نصل إلى الشكل النهائي من الدجاج الذي يتم عرضه للبيع”.

وتابعت: "يوجد لدينا مصانع أعلاف ومفرخات لتفقيس البيض ومجزر، خاصة وأن منتج "شهد" هو منتج شهير جدًا في مصر بأن يعطي الدجاجة الطازجة، حيث يوجد الدجاج الطازج لمحبيه ويوجد أيضًا المجمد، كما يوجد المجزئات".

وأشارت إلى أن الشركة حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن من خلال 60 ألف طن، بالإضافة إلى ضخ الكتاكيت وبيض تفريخ للسوق لنحصل من خلال على 150 مليون طائر، معقبة: "نستهدف زيادة الانتاج والتصدير، وبالفعل بدأنا نصدر لأفريقيا وقد فتحنا أسواق عربية".