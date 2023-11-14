الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير عسكرى: لا يمكن القول إن المعركة البرية بدأت في غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قال عمر معربوني، الخبير العسكري، إنه حتى هذه الحظة لا يمكن القول أن هناك معركة برية بدأت في غزة، مشيرًا إلى أن كل ما تقوم به إسرائيل في مناطق مفتوحة لكن عملية الاقتحام للمناطق المأهولة لم تحدث وهناك تطويق لغزة من الشمال والجنوب والشرق ولكن هذا لا يمنع حماس من التواصل في الانفاق.

وأضاف “معربوني”، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإثنين كان هناك توغل في شوارع رئيسية في شرق غزة من جهة الغرب وتم التصدي لها وتدمير كل الآليات التي دخلت المحور.

الجيش الإسرائيلي قطع 500 متر فقط في المناطق المأهولة

وأشار إلى أنه رغم محاصرة الدبابات الإسرائيلية لمجمع الشفاء الطبي، إلا أن الجيش الإسرائيلي قطع 500 متر فقط في المناطق المأهولة وتم ايقافه في مواجهة المستشفى وفي منطقة الكرامة، مؤكدًا أن التوغل الحقيقي في منطقة الكرامة لا يتجاوز 1 كيلو متر.

الخبير العسكري معركة برية غزة شرق غزة مجمع الشفاء الطبي

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