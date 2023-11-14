الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يسرى الشرقاوى: مصر قطعت خطوات هامة فى التوجه نحو القارة السمراء تجاريا

يسرى الشرقاوى
يسرى الشرقاوى

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جميعة رجال أعمال الأفارقة، إن الدولة المصرية قطعت خطوات هامة في التوجه نحو القارة السمراء من أجل تعزيز جانب التجارة والاستثمار المحلي والأجنبي.

الاستثمار الإفريقي 

وأكد "الشرقاوي"، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الدولة المصرية تحرص كل الحرص على تفعيل الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تعد هذه الاستثمارات من أهم الأدوات المغذية لتنشيط الاستثمار القومي لأي دولة.

وأضاف في حديثه، أن الأفارقة الآن يشهدوا عهد جديد في طبيعة العلاقات المصرية الإفريقية، مؤكدًا أن القارة الإفريقية مليئة بالمعادن النفيثة التي إذا تم تصنيعها محليًا فسوف يحدث نقلة كبيرة لدول القارة بأكملها.

تفعيل التجارة المصرية الإفريقية

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار أكثر من مرة في اللقاءات العديدة له إلى ضرورة عرض المناطق الصناعية المصرية على الأفارقة حتى يتم تفعيل عامل التجارة المصرية الإفريقية.

يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجالل الأعمال الأفارقة التاسعة الأولى المصرية الاستثمار المصري الأفريقي

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