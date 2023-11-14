قصواء الخلالى تعلق على إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بعد تصريحاتها بشأن التظاهرات لغزة

سلطت قصواء الخلالي، خلال تقديم برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، الضوء على إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بعد مقال عن غزة.

وقالت قصواء الخلالي، إن إقالة وزيرة الداخلية البريطانية، كان بسبب موقفها المختلف مع الحكومة البريطانية بشأن التظاهرات، حيث اتهمت رئاسة الوزراء البريطانية أن الشرطة البريطانية تتعامل بإزدواجية معايير مع المظاهرات التي تساند فلسطين.

وأضافت الخلالي، أن رئيس الوزراء البريطاني أكد أن إقالتها كانت ضمن التعديلات الوزارية المقبلة، ووصفها بـ"المثيرة للجدل"، بسبب تصريحاتها الجرئية للمظاهرات المساندة للشعب الفلسطيني.