الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير العلميات الميدانية بالتحالف الوطني: 800 شاحنة ذهبت إلى قطاع غزة حتى الآن

معبر رفح
معبر رفح

قال عمرو مجدي، مدير العلميات الميدانية بالتحالف الوطني، إن عدد من القوافل الطبية الإنسانية خرجت إلى معبر رفح اليوم من أجل محاولة الوصول للشعب الفلسطيني الباسل، وكان من بين القوافل الطبية التي خرجت قافلة تابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الدعم المصري لفلسطين

وأكد مجدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن زيارة إعلاميي الشركة المتحدة لمصابي فلسطين بمستشفى العريش جعلت المصابين يشعروا وكأنهم جزء لا يتجزأ عن الشعب المصري، خاصة وأن المصابين يتلقوا كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية على الأراضي المصرية.

وأضاف في حديثه، أنه يتم تجهيز القوافل المختلفة بناء على مايفتقره الجانب الفلسطيني من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبعد ذلك يتم التوجه إلى معبر رفح لانتظار الوقت للدخول إلى الشعب الفلسطيني.

 جهود التحالف الوطني

وتابع:"هناك تأكيد من المحافظة على الاستعداد الكامل لاستقبال المصابين من فلسطين، ويتم نقل الحالات الخطيرة إلى المستشفيات المتخصصة، كما يتم تجهيز المستشفيات القريبة من المعبر بالطواقم الطبية الكاملة من أجل الاستقبال السريع لمصابي فلسطين، ويمكن القول أنه حتى الآن عدد الشاحنات التي ذهبت إلى قطاع غزة 800 شاحنة". 

مدير العمليات الميدانية بالتحالف العمل الأهلي التنموي إغاثة فلسطين الأولى المصرية التاسعة

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