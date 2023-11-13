الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث في معهد الشرق الأوسط: موقف مصر لم يهتز مع إطلاق فكرة تهجير الفلسطينيين

غزة
غزة

قال الدكتور سمير التقي، باحث في معهد الشرق الأوسط، إن حماس تكتفي الآن بعدد من المقاتلين للدفاع عن منطاق بعينها في غزة، لذا يمكن القول أن الكيان الصهيوني رغم الغارات الشرسة التي يقوم بها إلا أنه لم يقضي على المقاومة بأكملها حتى الآن.

قوة المقاومة 

وأكد الدكتور سمير التقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن جميع أهداف نتنياهو لم يتم تحقيقها حتى الآن بصورة كبيرة، وذلك لأن الروح المعنوية للشعب الفلسطيني والمقاومة لا يمكن لشخص تدميره إو إحباطه.

وأضاف في حديثه، أن أكبر ضمان لبقاء أي دولة هو العيش بسلام وليس بقدرتها العسكرية، لذا يمكن القول أن إسرائيل اختارت لذاتها العيش بتوتر أمني مدى الحياة.

الصمود المصري 

وتابع:" موقف مصر العربية لم يهتز مع إطلاق فكرة رغبة الكيان الصهيوني في تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء والدول المجاورة، حيث أكدت مصر بصورة واضحة رفضها القاطع لتلك الأفكار الصهيونية الخبيثة، كما أن مصر مازالت مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية هذا علاوة عن الدور الدبلوماسي التي تقوم به مصر لصالح القضية الفلسطينية في المحافل الدولية".

 

سمير التقي باحث في معهد الشرق الأوسط الأولى المصرية التاسعة الموقف المصري

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