قصواء الخلالى: مصر تسعى لوقف العدوان على غزة وتؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، اهتمام العالم بالقضية الفلسطينية والمظاهرات التي شهدها مختلف البلدان تضامنًا مع أهل غزة الذين يتعرضون للقصف والاستشهاد من قبل الكيان الصهيوني.



وأشارت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة "CBC"، إلى أن مصر تقوم بدورها في إدخال المساعدات الإنسانية وعبور المصابين والمساهمة في الوساطة والضغوط الدولية لإيقاف العدوان.

وأوضحت أن مصر كانت تعمل على بنود القمة العربية الإسلامية التي انعقدت مؤخرًا والتي تضمنت دعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدة أن القضية الفلسطينية هى قضية القضايا للمصريين والدولة المصرية.