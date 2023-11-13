الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود مسلم: إسرائيل لا سقف للكذب لديها وما تفعله انتهاك للقوانين والقيم الإنسانية

محمود مسلم
محمود مسلم

قال محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن ما تفعله  إسرائيل الآن انتهاك لكل القوانين والقيم الإنسانية وتساعدها أمريكا وبعض الدول الغربية، مؤكدًا أن الكذب لا سقف له لديهم.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تدعي أن حماس هي من ضربت مسشتفى المعمداني والمدارس وكأن الأمور التي تسير بهذه السهولة التي تتوهمها إسرائيل، مشيرًا إلى أن الخطورة أن أمريكا تصدقها.

وتابع، أن إسرائيل تدعي أن مصر لا تفتح معبر رفح، ولكن بيان الخارجية واضح واليوم عبر 161 شاحنة وعبر منه 600 أجنبي للداخل المصري، مؤكدًا أن المعوقات التي تعوق المساعدات إسرائيلية بحتة إما بعدم السماح أو بضرب المعبر من ناحية فلسطين وبالتالي ليس هناك مجال للعبور إلا بموافقة إسرائيلية.

إسرائيل لم تترك مكانًا أمنًا

وأكد أن المعبر من الناحية المصرية مفتوح لكن الخطورة كلها عند الجانب الآخر لأن إسرائيل  ترفض الفتح والدخول وتعتدي على المعبر من الناحية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها لم تترك مكانًا أمنا سواء مستشفيات أو مدارس أو مساجد، كما اعتدت مساء اليوم على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بالإضافة لاستشهاد الصحفيين وأسرهم.

محمود مسلم إسرائيل انتهاك لكل القوانين القيم الإنسانية الكذب لا سقف له لديهم عبر رفح بيان الخارجية

مواد متعلقة

عاجل.. شعب الله الكذاب.. كيف تخدع إسرائيل العالم بارتداء ثوب الضحية؟

الخارجية الأمريكية: لا نريد توسيع النزاع شمال إسرائيل مع حزب الله أو آخرين

مصر تدين قصف إسرائيل مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

باحث فلسطيني: إسرائيل تبحث عن إعدام قطاع غزة أو تهجيرهم ولا يهمهم أسراهم

عضو منظمة التحرير الفلسطينية: هناك حالة من التخبط تسيطر على قرارات إسرائيل وأمريكا

الخارجية الأمريكية: نشعر بالقلق مما يحدث بغزة ونتواصل مع إسرائيل لتجنب الضرر

الأكثر قراءة

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

غضب فى الأهلى من كولر.. وهانى يجدد بـ46 مليون جنيه

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

عاجل.. شعب الله الكذاب.. كيف تخدع إسرائيل العالم بارتداء ثوب الضحية؟

شيطان في هيئة أمرأة.. تحرض سائقين على أبشع جريمة قتل بعين شمس

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان