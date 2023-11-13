محمود مسلم: إسرائيل لا سقف للكذب لديها وما تفعله انتهاك للقوانين والقيم الإنسانية

قال محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن ما تفعله إسرائيل الآن انتهاك لكل القوانين والقيم الإنسانية وتساعدها أمريكا وبعض الدول الغربية، مؤكدًا أن الكذب لا سقف له لديهم.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تدعي أن حماس هي من ضربت مسشتفى المعمداني والمدارس وكأن الأمور التي تسير بهذه السهولة التي تتوهمها إسرائيل، مشيرًا إلى أن الخطورة أن أمريكا تصدقها.

وتابع، أن إسرائيل تدعي أن مصر لا تفتح معبر رفح، ولكن بيان الخارجية واضح واليوم عبر 161 شاحنة وعبر منه 600 أجنبي للداخل المصري، مؤكدًا أن المعوقات التي تعوق المساعدات إسرائيلية بحتة إما بعدم السماح أو بضرب المعبر من ناحية فلسطين وبالتالي ليس هناك مجال للعبور إلا بموافقة إسرائيلية.

إسرائيل لم تترك مكانًا أمنًا

وأكد أن المعبر من الناحية المصرية مفتوح لكن الخطورة كلها عند الجانب الآخر لأن إسرائيل ترفض الفتح والدخول وتعتدي على المعبر من الناحية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها لم تترك مكانًا أمنا سواء مستشفيات أو مدارس أو مساجد، كما اعتدت مساء اليوم على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بالإضافة لاستشهاد الصحفيين وأسرهم.