أهالى "ششتا" بالغربية: مبادرة حياة كريمة جاءت كطوق نجاة للقرية

في قرية ششتا، التابعة لـ مركز زفتي بمحافظة الغربية، أعرب أهالي القرية عن سعادتهم الكبيرة بعد إدراجهم في مبادرة "حياة كريمة"، وأكد الأهالي أن هذه المبادرة أضاءت سماء القرية بعد ليل طويل من الفقر والإهمال في جميع الخدمات، وصفوها بأنها شمس تسطع تمامًا على حياتهم، مما جعلهم ينسون الماضي المؤلم ويعيشون الآن في سعادة ورخاء.

تحدث إيهاب خليفة، أحد أهالي القرية وأمين صندوق مركز شبابها، لـ "الدستور"، حيث أوضح بعض الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار المبادرة، وأشار إلى أنه تم إعادة بناء المسجد الكبير وتجديد مسجد نور الإسلام ومصلى الحريم، وهي من أهم الأولويات التي تم العمل عليها، كما تم تجديد ملعب مركز الشباب وتحسين المرافق المرتبطة بالمبنى الإداري وغرف خلع الملابس، وقد تم تعلية سور الملعب أيضًا، وقد عبر "إيهاب" عن شكره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الإنجازات.

وأوضح "خليفة" أنه تم تحسين وحدة الرعاية الصحية المتهالكة في القرية، حيث كانت تفتقر إلى المعدات والإمكانيات اللازمة لخدمة الأهالي بشكل جيد، وبفضل المبادرة تحولت الوحدة الصحية إلى مركز صحي للقرية، مما أسهم في تحسين الرعاية الصحية للأهالي.

وأشار إلى أن إضافة مبنى جديد لمدرسة الشهيد عمرو خالد حسين كان أمرًا ضروريًا، حيث كان هناك ازدحام شديد في الفصول الدراسية، ولكن بفضل المبادرة، تم تخفيف الازدحام إلى نصف العدد السابق، كما تم تجديد مبنى مدرسة عبدالسلام خيال الإعدادية، وتم تحسين مبنى الجمعية الزراعية المتهالك.

من جانبه، أكد العميد خالد حسين، رئيس مجلس إدارة مركز شباب ششتا ووالد الشهيد البطل الرائد عمرو خالد، أن إحلال وتحديث مبنى المعهد الديني وتحويله إلى معهد تعليم أساسي أزهري كان حلمًا بعيد المنال للأهالي، ولكن بفضل مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، تحقق هذا الحلم، كما تم توصيل الغاز الطبيعي لمنازل القرية، وتحديث شبكة الاتصالات وإضافة خطوط هاتفية حديثة، وتم توفير خدمات الإنترنت بشكل ممتاز، وتم رصف مدخل قرية ششتا وشارع داير الناحية الرئيسي في القرية، والذي يعد الشريان الرئيسي للقرية.

في ختام حديثه لـ "الدستور"، أعرب العميد "حسين" عن شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق مبادرة "حياة كريمة" بناءً على إدراكه لاحتياجات شعبه، وطالب بالاستمرار في البرنامج الإصلاحي حتى إنجاز رؤية مصر 2030 وبناء مصر الجديدة.

فيما قال حسن خيري، أحد أهالي القرية، تجسد قرية ششتا قصة نجاح وتحول إيجابي بفضل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، حيث شهدت تطويرًا شاملًا في الخدمات الأساسية مثل المساجد والمدارس والمرافق الصحية والرياضية والبنية التحتية، ويعكس تحقيق هذه الإنجازات التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص التنمية والازدهار في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الدكتورة زينب سامى، منسق مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى المصرية.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالغربية تتضمن 54 قرية و88 تابعًا لخدمة 599 ألف مواطن بمركز زفتى، وتولى جهاز تعمير الساحل الشمالى بوزارة الإسكان مسئولية تنفيذ الأعمال الإنشائية بتكلفة تقديرية 4.5 مليار جنيه، كما أنه يتم إعداد نموذج موحد للمنشآت التي تم تنفيذها بالمحافظات مثل "المدارس، مراكز الشباب، المنشات الخدمية" وغيرها للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى.

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة