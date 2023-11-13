رفع 190 طنًا من القمامة والتراكمات خلال حملة مكبرة بكفر الزيات

قادت رئاسة مجلس مركز ومدينة كفر الزيات، بقيادة المحاسب عادل داود، حملة شاملة لرفع القمامة والتراكمات في المنطقة، أسفرت عن رفع ما يقرب من 190 طنًا من القمامة والأتربة، شاركت في هذه الحملة مجموعة من المعدات والآليات المتطورة لتسهيل عملية التنظيف وتحقيق نتائج أكثر فعالية.

وأشار الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة في جميع المناطق التابعة لها، وأكد أن المحافظ يتابع عن كثب هذه الجهود لضمان نظافة البيئة وصحة المواطنين.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ أعمال غرس الأشجار المثمرة والزينة في الوحدات المحلية بالمركز، بهدف تحسين المناظر الطبيعية وتوفير بيئة جميلة ومريحة للمواطنين، يعتبر غرس الأشجار من الجهود المستدامة للمحافظة، حيث يساهم في تحسين جودة الهواء وتوفير مناطق ظل وتجميل المدينة بشكل عام

وأكد عادل داود رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، غرس 300 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم رفع 2555 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وشدّد الدكتور طارق رحمى،على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.