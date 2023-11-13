الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طبيبة نفسية تروى تجربتها فى مساعدة المصابين الفلسطينيين بالعريش (فيديو)

طبيبة نفسية
طبيبة نفسية

تحدثت الدكتورة هبة وجيه، طبيبة أمراض نفسية، عن دورها في تقديم الدعم النفسي للمصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش، والذين تم نقلهم من قطاع غزة إلى مصر في الأيام القليلة الماضية.

وقالت وجيه، في لقاء خاص مع برنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، إنها تحاول تهدئة ردود الأفعال الطبيعية للمصابين، سواء كانوا خائفين أو صامتين، وتشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم.

وأضافت، أنها تلعب مع الأطفال وتزرع فيهم الأمل والتفاؤل، وأنها تقدم أيضًا دعمًا نفسيًا للطواقم الطبية التي تتعرض لضغوط كبيرة في هذه الظروف الصعبة.

وأشادت بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والشعب المصري في استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين.

مستشفى العريش قطاع غزة مصر لبنى عسل الأطفال الدعم النفسي الجرحى الفلسطينيين

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