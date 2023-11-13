الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تجدد القصف الصاروخى على مستوطنات على حدود غزة

غزة
غزة

أفادت وسائل إعلام محلية، الإثنين، عن تجدد  القصف الصاروخي على مستوطنات على حدود قطاع غزة، كما أعلنت سرايا القدسن عن قصف جنودها وآليات إسرائيلية متوغلة بجنوب مدينة غزة وحشودًا عسكرية بشمال غزة. 

الاتحاد الأوروبي وغزة 

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وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي كان "غائبًا جدًا" وترك المسئولية على عاتق الولايات المتحدة لايجاد حل للشرق الأوسط.

وحدد جوزيب بوريل خارطة طريق قال إنها ضرورية بشكل عاجل لتطوير حل "اليوم التالي" لغزة.

وناقش وزراء الخارجية هذه الخطة في بروكسل اليوم.

وقال بوريل للصحفيين: لقد كنا غائبين جدًا. لقد فوضنا هذا الحل إلى الولايات المتحدة، ولكن الآن يجب على الاتحاد الأوروبي أن يشارك بشكل أكبر لأننا إذا لم نجد حلًا فسوف نشهد دورة دائمة من العنف من جيل إلى جيل ومن جنازة إلى جنازة.

القصف الصاروخي قطاع غزة سرايا القدس قصف جنود

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