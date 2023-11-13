الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحد المصابين الفلسطينيين في العريش: تم قصفنا بصاروخين في غزة (فيديو)

أحمد إبراهيم البلبيسي
أحمد إبراهيم البلبيسي

تحدث أحمد إبراهيم البلبيسي، أحد المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مصر، عن تفاصيل إصابته بصاروخين أثناء نقله أربع سيدات بسيارته في غزة

 

وقال البلبيسي، في لقاء خاص مع برنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة "الحياة، إنه كان يقود سيارته عندما تعرض للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأنه نجا بأعجوبة بعد أن زحف على الأرض للوصول إلى سيارة أخرى أنقذته. 

 

أضاف أنه تم نقله إلى مستشفى الشفاء في غزة، ثم إلى مستشفى العريش في مصر لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أنه صابر على ما أصابه وأنه يأمل في انتصار الحق.

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