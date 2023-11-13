بعثة الداخلية لـ"البادل " تفوز بالمركزين الأول والثاني ببطولة الشرطة العربية

شاركت وزارة الداخلية فى بطولة الشرطة العربية الأولى للبادل التى نظمها الاتحاد الرياضى القطرى للشرطة، بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد الرياضى العربى للشرطة تحت رعاية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثانى (وزير الداخلية القطرى - قائد قوة الأمن الداخلى "لخويا") وذلك بالعاصمة القطرية (الدوحة) خلال الفترة من ٧-١١نوفمبرالجارى.

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عُقدت فعاليات البطولة بمشاركة البعثات الرياضية و26 فريقًا يمثلون 15 دولة (قطر، السعودية، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق، الإمارات، موريتانيا، لبنان، سلطنة عمان، الأردن، اليمن، فلسطين، والسودان) وجاءت مشاركة وزارة الداخلية من خلال بعثة رياضية ضمت فريقين من اللاعبين المحترفين والمصنفين عربيًا.

وأسفرت فعاليات منافسات البطولة عن تأهل الفريقين المصريين للنهائى وفوزهما بالمركزين الأول والثانى.

وقام وفد من وزارة الداخلية بإستقبال الفائزين حال عودتهم للبلاد، حيث نقلوا لهم تهنئة وزير الداخلية وتمنياته لهم بدوام التفوق لتعلوا بجهودهم وإنجازاتهم راية البلاد دومًا فى شتى المحافل الرياضية وذلك فى إطار حرص الوزارة على تكريم وتقدير جهود أبنائها.