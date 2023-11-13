الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعثة الداخلية لـ"البادل " تفوز بالمركزين الأول والثاني ببطولة الشرطة العربية

بطولة الشرطة العربية
بطولة الشرطة العربية الأولى للبادل

شاركت وزارة الداخلية فى بطولة الشرطة العربية الأولى للبادل التى نظمها الاتحاد الرياضى القطرى للشرطة، بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد الرياضى العربى للشرطة تحت رعاية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثانى (وزير الداخلية القطرى - قائد قوة الأمن الداخلى "لخويا") وذلك بالعاصمة القطرية (الدوحة) خلال الفترة من ٧-١١نوفمبرالجارى. 

34
34
45
45
78
78
909
909

عُقدت فعاليات البطولة بمشاركة البعثات الرياضية و26 فريقًا يمثلون 15 دولة (قطر، السعودية، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق، الإمارات، موريتانيا، لبنان، سلطنة عمان، الأردن، اليمن، فلسطين، والسودان) وجاءت مشاركة وزارة الداخلية من خلال بعثة رياضية ضمت فريقين من اللاعبين المحترفين والمصنفين عربيًا.

وأسفرت فعاليات منافسات البطولة عن تأهل الفريقين المصريين للنهائى وفوزهما بالمركزين الأول والثانى.

txt

رابط موقع وزارة الداخلية لحج القرعة 2024.. الأسعار وموعد التقديم

وقام وفد من وزارة الداخلية بإستقبال الفائزين حال عودتهم للبلاد، حيث نقلوا لهم تهنئة وزير الداخلية وتمنياته لهم بدوام التفوق لتعلوا بجهودهم وإنجازاتهم راية البلاد دومًا فى شتى المحافل الرياضية وذلك فى إطار حرص الوزارة على تكريم وتقدير جهود أبنائها.

وزارة الداخلية المصرية بطولة الشرطة العربية الأولى للبادل الإتحاد الرياضى القطرى وزير الداخلية القطري وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

الأكثر قراءة

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين فى غزة

مواجهتان للمنتخب الوطنى فى تصفيات المونديال.. ماذا ينتظرنا فى فترة التوقف الدولى؟

حزب الله يقصف موقع حدب يارون الإسرائيلى: إصابات مباشرة

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان