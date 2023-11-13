الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باهر دويدار: الأجيال الحالية مشبعة بالقضية الفلسطينية.. والغرب أكثر عاطفية

باهر دويدار
باهر دويدار

أكد السيناريست باهر دويدار، أن الأزمة الحالية في غزة أحيت الوعي العربي والعالمي بالقضية الفلسطينية، وأن الأجيال الجديدة أصبحت أكثر تفاعلًا وتعاطفًا مع المظلومين.

وقال دويدار، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، إن الشعوب الغربية تتمتع بحس عاطفي أكبر من الشعوب العربية، وأنها تتفاعل مع ما يحدث في فلسطين بشكل إيجابي.

وأوضح، أن الجيل الذي نشأ بعد ثورة 2011 لم تكن لديه معرفة كافية بالقضية الفلسطينية أو الصراع مع إسرائيل، ولكن الأحداث الأخيرة جعلته يشعر بالانتماء والمسئولية تجاه هذه القضية.

وأشار، إلى أن هناك جوانب إيجابية في الأزمة الحالية، وهي أنها أنقذت جيلين أو ثلاثة من الضياع والتخلي عن القضية الفلسطينية، وأنها أظهرت للعالم حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.

السيناريست باهر دويدار غزة القضية الفلسطينية فلسطين الشعوب العربية ثورة 2011 إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي

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