الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب يناشد المصريين بالخارج بالمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

طالب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، المصريين للمشاركة بكثافة في الاستحقاق الدستوري المقبل "الانتخابات الرئاسية"، المقرر إجرائها للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

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موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الداخل وأسماء المرشحين المتنافسين

الأوضاع العالمية تطلب مشاركة المصريين جميعا في الانتخابات الرئاسية 
وطالب هندي، في تصريحات اليوم، المصريين بالخارج بتوسيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، وأن يكون هناك حرص على مباشرة الحقوق السياسية لهم، وتقرير مصيرهم من خلال المشاركة الفعالة التي يختارون فيها من يمثلهم خلال المرحلة المقبلة.

أوضح عضو مجلس النواب أن المشهد بمختلف مستوياته "محليا وإقليميا وعالميا" ملتهب للغاية واضطراباته تتسع، وهو ما يفرض على جميع المصريين ومن بينهم المصريين بالخارج، على ضرورة المساهمة في استقرار البلاد الفترة المقبلة، عبر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات وسط مشاركة واسعة من المواطنين تحمل رسالة قوية عن الاستقرار الداخلي.

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نائب رئيس حزب الحرية المصري: توعية المواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ليبدأ الاقتراع الأحد 10 ديسمبر 2023، وتستمر لمدة يومين حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

وهذا الموعد هو نفس الموعد الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، وبحسب القرار، فقد تم فتح باب تسجيل المرشحين في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023، وبدء الحملة الانتخابية في 9 نوفمبر.

جدول الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الزمني 
وفيما يلي جدول الانتخابات الرئاسية المصرية 2024:

5 أكتوبر 2023: فتح باب تسجيل المرشحين

14 أكتوبر 2023: إغلاق باب تسجيل المرشحين

21 أكتوبر 2023: إعلان أسماء المرشحين المقبولين

25 أكتوبر 2023: بدء الطعون على قرارات قبول المرشحين

2 نوفمبر 2023: انتهاء الطعون على قرارات قبول المرشحين

9 نوفمبر 2023: بدء الحملة الانتخابية

10 ديسمبر 2023: يوم الاقتراع الأول

12 ديسمبر 2023: يوم الاقتراع الثاني (في حالة عدم حسم الانتخابات في الجولة الأولى).

النائب عمرو هندي الانتخابات الرئاسية المصريين بالخارج المشاركة السياسية استحقاق دستوري

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