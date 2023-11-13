الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عصام السقا يعكف على تصوير دوره في “صدفة” وينتظر عرض “الإسكندراني”

عصام السقا
عصام السقا

يعيش الفنان عصام السقا، حالة من الروّاج الفني هذه الأيام، بسبب تصويره لأكثر من عمل فني كبير منهم سيعرض خلال الأوف سيزون ومنهم ما سيخوض به السباق الرمضاني عام 2024.

وينتظر الفنان عصام السقا عرض فيلمه الجديد، بعد انتهاءه من تصوير دوره في فيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي، وتأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، والذي من المقرر عرضه في ديسمبر المقبل.

ويعكف الفنان عصام السقا على تصوير دوره في مسلسل "صدفة"، والذي من المقرر به أن يخوض السباق الرمضاني الجديد لعام 2024، والمسلسل من بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويشارك للمرة الثانية مع ريهام حجاج بعد مسلسل “يوتيرن”.

ومسلسل "صدفة" يشارك في بطولته ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوي، شيرين رضا، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، كما أن العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

وفي السياق ذاته، سيشارك الفنان عصام السقا، في بطولة الأنيمشن التاريخي “يحيى وكنوز”، ويعكف على تسجيل حلقات الجزء الثالث منه، والذي سيخوض به الماراثون الرمضاني لعام 2024، وسيظهر بشخصية الأستاذ عصام مدرس التاريخ.

 

المسلسل موجه للأطفال، بطولة النجوم “عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، ومحمد ثروت”، وعدد من النجوم وضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد.

 

ويأتي المسلسل ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاهتمام بالأطفال من خلال وجبة دسمة من عدة مسلسلات تعرض خلال شهر رمضان من كل عام.

 

أحداث مسلسل يحيى وكنوز

مسلسل الرسوم المتحركة “يحيى وكنوز” في شهر رمضان الماضي واستعرض المسلسل الحضارة المصرية القديمة بمعالجة عصرية، وأحداثه مليئة بالمفاجآت، ويقدم عددًا من الملوك المصريين القدماء، أكثر من الجزء الأول، في محاولة لتعريف الأطفال بأكبر عدد من أبناء وصُناع مصر القديمة.

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