CNN: أكثر من 560 أجنبيًا غادروا غزة متوجهين إلى مصر

قال مسئول حدودي إن أكثر من 560 أجنبيًا غادروا غزة متوجهين إلى مصر اليوم حسبما أفادت شبكة CNN الأمريكية.

وغادرت 10 حافلات تقل 564 مواطنًا أجنبيًا قطاع غزة في طريقها إلى مصر عبر معبر رفح يوم الإثنين، حسبما قال مسئول حدودي لشبكة CNN عند المعبر.

أوضح المسئول أن نحو 97 شاحنة إغاثة دخلت إلى قطاع غزة، محملة بالإمدادات الأساسية مثل الغذاء والمياه ومواد الإغاثة والمعدات الطبية والأدوية.

وقبل الصراع، أفادت الأمم المتحدة أن حوالي 455 شاحنة في المتوسط تدخل يوميا محملة بإمدادات المساعدات، إضافة إلى ذلك، قال المسئول إنه تم السماح لأربعة جرحى فلسطينيين بالدخول إلى مصر كل منهم برفقة شخص آخر.

إجلاء المواطنين المصابين بجروح خطيرة

ومن بين المصابين الذين تم إجلاؤهم يوم الإثنين رجل يبلغ من العمر 59 عامًا مصابًا بجروح خطيرة في الرأس وتم نقله في سيارة إسعاف. وصلت امرأة أخرى تم إجلاؤها، وهي امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، مصابة بكسر في طرفها الأيمن والتهاب السحايا، وهي الحالة التي أصيبت بها بعد أن ظلت محاصرة لمدة ستة أيام تحت أنقاض منزلها الذي تعرض للقصف، وفقًا لما ذكره أحد مرافقيها.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال اليوم أنه قتل مجموعة من مقاتلي حركة حماس “المتواجدين” بين المدنيين في مستشفى القدس بغزة بعد إطلاق النار على قواته من مدخل المستشفى.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه “خلال العمليات التي نفذها اللواء 188، تم إطلاق نيران آر بي جي ونيران أسلحة خفيفة على الجنود من اتجاه مستشفى القدس في مدينة غزة”. وأضاف أن “إطلاق النار نفذته خلية إرهابية تحصنت ضمن مجموعة من المدنيين عند مدخل المستشفى”.

وأضاف ان قواته أطلقت النار باتجاه المقاتلين، الذين قُتل بعضهم في تبادل إطلاق النار.

ويعتبر مستشفى القدس ثاني أكبر منشأة طبية في قطاع غزة ولم يعد يعمل بسبب نقص الوقود والكهرباء.