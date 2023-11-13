شعبة الدخان تكشف سبب اختفاء السجائر من الأسواق وتوضح كيفية حل الأزمة

قال إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن التجار يتلاعبون في أسعار السجائر وتسببوا في قلة المعروض منها في الأسواق، معللا ذلك بأنهم يتعمدون إخفاء كميات من السجائر لاحتكار أسعارها.

وأوضح الإمبابي في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أنه تقدم بعدد من المقتراحات لحل أزمة السجائر وأولها قلب الهرم التوزيعي للسجائر، من خلال توزيع الشركات بشكل مباشر على البنزينات والسوبر ماركت، بهدف إلغاء الحلقات الوسيطة (التجار)، للتحكم في الأسواق ومنع التلاعب في الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار المعسل لا يوجد بها أزمة، وبعد قرار رفع الأسعار ارتفعت أسعاره بين 5 و7 جنيهات للكيلو.

وفي السياق نستعرض أسعار السجائر اليوم بالأسواق وهي كالآتي:

سعر سجائر ميريت «Merit» تسجل سعر 74 جنيها.

سعر سجائر مارلبورو «Marlboro» تسجل سعر 69 جنيها.

سعر سجائر مارلبورو كرافت «Marlboro Crafted» تسجل سعر 59 جنيها.

سعر سجائر إل آند إم «L&M» تسجل سعر 50 جنيها.

أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا.

أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا.

أسعار السجائر كليوباترا بوكس بسعر 27 جنيهًا.

أسعار السجائر كليوباترا سوبر بسعر 27 جنيهًا.

أسعار السجائر مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر) بسعر 27 جنيهًا.

وقد نشرت الجريدة الرسمية، قرار موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون الذي يفرض زيادة جديدة في أسعار السجائر والتبغ.

وحددت على كل 20 سيجارة أن تكون فئة الضريبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائية بالإضافة إلى 450 قرشا للعبوة المصنعة محليًا، والتي لا يزيد سعرها عن 31 جنيها، و600 قرش للعبوات التي يزيد سعرها على 31 جنيها ويقل عن 45 جنيها أو المستوردة التي لا تتخطى 45 جنيها، و750 قرشا ضريبة على العبوات المحلية والمستوردة التي يتخطى سعرها الـ 45 جنيها.