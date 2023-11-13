الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من النقابة العامة لأعمال النقل الجوى

وفد النقابة في مقر
وفد النقابة في مقر حملة السيسي الانتخابية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وفدًا من النقابة العامة لأعمال النقل الجوي وعددا من رؤساء اللجان النقابية وممثلي النقابة، برئاسة أحمد الرفاعي رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوي.

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي 

تضم النقابة العامة لأعمال النقل الجوي ٤٣ ألف عضو، وعشرين لجنة نقابية من بينها الهيئة العامة للأرصاد الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوي والخدمات الجوية والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر الطيران، والملاحة الجوية، والشحن الجوي، والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الجوية وغيرها. وتقدم النقابة الخدمات الصحية والاجتماعية ورفع مستوى الاقتصادي والمهني للعاملين بها.

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي 

رئيس الحملة يشيد بدور النقابة

واستقبل الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، الذي بدأ اللقاء بترحيبه لوفد النقابة العامة لأعمال النقل البري بمقر الحملة الرسمي بمحافظة القاهرة، معبرًا عن سعادته بوفد النقابة، مشيدًا بدور النقابة في تقديم خدماتها الصحية والاجتماعية والعمل على رفع المستوى الاقتصادي والمهني للعاملين بها، والعمل على رفع المستوى الاقتصادي والمهني للعاملين بالنقل الجوي، وصيانة المطارات بما في ذلك التسهيلات الملاحية والجوية وكالات السفر والسياحة والطيران المدني، وصياغة وإصلاح وسائل النقل الجوي وتدريب الطيارين وعمال خدمات الطيران. 

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي 

السيسي أولى اهتماما كبيرا بالسياحة والطيران

وأشار إلى أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أولى اهتماما واضحًا بقطاعي السياحة والطيران اللتين تسهمان بشكل كبير في اقتصاد الدولة المصرية وعمل على تحقيق الأمن والاستقرار للدولة المصرية الذي يؤثر بشكل كبير على جميع القطاعات وبخاصة قطاعا السياحة والطيران.

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي 

من جانبه، عبر وفد النقابة العامة لأعمال النقل الجوي عن سعادتهم بتواجدهم بمقر الحملة الرسمي للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مشيرين إلى أن النقابة تعمل على تواصل دائم وفعّال مع أعضائها، مؤكدين قيامهم بدورهم الوطني في توعية المواطنين وبخاصة العاملون بقطاعي السياحة والطيران بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم لصالح الوطن.

مصر السيسي حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية النقابة العامة لأعمال النقل الجوي المستشار محمود فوزي

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