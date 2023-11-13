تأجيل محاكمة بائع بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهما لـ26 نوفمبر

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، محاكمة بائع بتهمة قتل شاب بسبب خلافات قديمة بينهما لجلسة 26 نوفمبر.

أمر الإحالة كشف عن تفاصيل القضية، أن أحد المستشفيات استقبلت شاب مصابا بجرح نافذ، وتوفى متأثرًا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وأفادت التحقيقات وتحريات المباحث أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة "سكين"

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.