الجارديان: حصار آلاف المرضى والأطفال داخل مستشفى الشفاء وسط القصف

سلّطت صحيفة الجارديان البريطانية، الإثنين، الضوء على الأحداث المشتعلة داخل قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على مجمّع مستشفى الشفاء، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال وصلت إلى بوابات أكبر مستشفى في غزة، حيث ظل مئات المرضى بما في ذلك عشرات الأطفال، محاصرين داخله.

وفرّ آلاف الأشخاص من مستشفى الشفاء في مدينة غزة، لكن مسؤولي الصحة قالوا إن المرضى المتبقين يموتون بسبب نقص الطاقة وسط قتال عنيف بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية ولا يمكن تشغيل المعدات المنقذة للحياة مثل الحضانات دون وقود لتشغيل المولدات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 32 مريضًا على الأقل، بينهم 3 أطفال مبتسرين توفوا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ممرات للهروب من القتال

وقال جيش الاحتلال إنه يوفر ممرات آمنة للناس للهروب من القتال العنيف في الشمال والتحرك جنوبا، لكن مسؤولين فلسطينيين داخل الشفاء قالوا إن المجمع محاصر بإطلاق نار كثيف.

وتركز القتال في دائرة مشددة حول بوابات الشفاء منذ دخول القوات البرية الإسرائيلية إلى غزة، بعد أن قتل مسلحو حماس ما لا يقل عن 1200 شخص واختطفوا 240 رهينة في إسرائيل في هجوم مفاجئ في 7 أكتوبر الماضي.