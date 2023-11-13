الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو الفقى: "المتحدة" حرصت على نقل جميع التغطيات الإخبارية بقطاع غزة على مدار الساعة

المهندس عمرو الفقي
المهندس عمرو الفقي

قال المهندس عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: إنني أشكر حضوركم اليوم للمساعدة في تخفيف الحصار عن أشقائنا الفلسطينيين، الذين يواجهون ظروفًا قاسية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف الفقي، خلال كلمته بمؤتمر صحفى للشركة المتحدة والتحالف الوطنى لدعم الأشقاء فى غزة أمام معبر رفح، اليوم الإثنين، أنه ليس غريبًا على الشعب المصري أن يتضامن مع جميع أشقائه في جميع الظروف، ويضع حقوقهم المشروعة أمام أعينهم.

الشركة المتحدة واحد من أبرز الكيانات الإعلامية

وتابع: حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بصفتها واحدًا من أبرز الكيانات الإعلامية في الوطن العربي على نقل جميع الأحداث والتغطيات الإخبارية على مدار الساعة بقطاع غزة، لنقل الحقائق والوقوف على الأحداث. 

الشركة المتحدة الشركة المتحدة الخدمات الإعلامية نقل جميع التغطيات الإخبارية التغطيات الإخبارية عمرو الفقي عمرو الفقي الرئيس التنفيذي

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