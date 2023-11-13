"التحالف الوطنى": أدخلنا 108 شاحنات مساعدات لغزة خلال 18 يومًا

تحدث عمرو مجدي، مسئول التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تفاصيل تجهيز أول قافلة لأهل غزة وفلسطين.

تفاصيل تجهيز أول قافلة لأهل غزة وفلسطين خلال 36 ساعة

وقال، خلال المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة والتحالف الوطنى لدعم الأشقاء في غزة من أمام معبر رفح، اليوم الإثنين، إن التحالف جهز أول قافلة لأهل غزة وفلسطين خلال 36 ساعة، والتي ضمت 95 شاحنة من المساعدات و3 سيارات إسعاف، بالإضافة إلى 500 متطوع، بجانب شاحنات ومتطوعى مؤسسة حياة كريمة.

وتابع مسئول التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن الشاحنة الأولى وصلت إلى شمال سيناء مساء يوم 14 أكتوبر، فيما قرر عدد كبير من المتطوعين التواجد أمام معبر رفح من أجل الاطمئنان على الشاحنات ودخولها إلى معبر رفح، وفجر يوم 21 أكتوبر دخلت أول شاحنة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومن يوم 14 وصولًا لـ31 أكتوبر تم دخول إجمالى القافلة الأولى، والتي تضم 108 شاحنات.