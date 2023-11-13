رئيس البنك الإفريقي: مصر استطاعت خلال 8 شهور استضافة معرض التجارة البينية

عبر بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والشريك المؤسس للمعرض الإفريقي للتجارة للبينية، سعادته للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية عن الموافقة على إقامة النسخة الثالثة للمعرض للتجارة للبيني الأفريقي، معلقًا “ليس فقط وسط هذه الأزمة المتطورة ولكن أيضا في غضون فترة قصيرة للغاية نشكرك شكرًا جزيلا".

مصر حشدت جميع الوكالات الأساسية والمعنية وقدمت تسهيلات كبيرة لتنظيم المعرض

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، خلال كلمته في افتتاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023، اليوم الإثنين، "في الواقع أن هناك الكثير من الأحداث غير المتوقعة التي تمثل تحديًا أمام تنظيم هذا المعرض في القاهرة، ونعرف أن هناك الكثير من التعقيدات المتعلقة بتنظيم معرض بهذا الحجم".

وتابع، أن "الحكومة المصرية حشدت جميع الوكالات الأساسية والمعنية وقدمت تسهيلات كبيرة، وفي الواقع مصر استطاعت أن تستضيف هذه الفعالية في غضون 8 أشهر فقط بالنظر بجودة البنية التحتية الموجوده في إطار هذه الفترة القصيرة أنه أمر رائع ياسيادة الرئيس السيسي".