الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البنك الإفريقى عن إقامة فعاليات معرض التجارة البينية بمصر: دليل على صمود الاقتصاد

بنديكت أوراما
بنديكت أوراما

علق بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والشريك المؤسس للمعرض الإفريقي للتجارة للبينية، على إقامة فعاليات المعرض فى مصر فى الوقت الحالي.

افتتاح المعرض الإفريقى للتجارة البينية 2023

وقال خلال كلمته في افتتاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023، اليوم الإثنين، إنه منذ ما يقرب من شهر كانت هناك إعدادات لهذا الحدث وكانت في ذروتها، ولكن اندلعت الحرب على قطاع غزة، وكان لدينا بعض القلق والشواغل بشأن التحديات الإنسانية والمطالب الجديدة على الموارد التي سيفرضها الصراع في غزة على مصر”.

وتابع، "أننا استطعنا أن نعقد هذه الفعالية على الرغم من التحديات المتعددة والتي تثبت عزمنا الجماعي أن يكون لدينا إفريقيا متكاملة من خلال التجارة والاستثمار لبناء حاجز يمتص الصدمات المختلفة التي تحدث وتطرأ على مستوى العالم في الأزمات المختلفة".

واختتم رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، “وجودنا في هذا الأسبوع هو دليل على صمود الاقتصاد المصري”.

افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023 الرئيس السيسي البنك الافريقى للتصدير والاستيراد قطاع غزة

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